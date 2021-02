Greifswalder Forscher: Ende Februar Inzidenz von 50 in MV möglich

Greifswald

Er gilt als die kritische Marke für weitgehende Lockerungen der Corona-Beschränkungen: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50. Nach Berechnungen des Greifswalder Bioinformatik-Professors Lars Kaderali kann dieser Wert Ende Februar/Anfang März in Mecklenburg-Vorpommern erreicht werden. Bedingung dafür wäre es aber, die Kontaktreduktionsmaßnahmen auf dem bestehenden Niveau aufrecht zu erhalten, so der Wissenschaftler am Montag.

Der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter anstecken kann, sank inzwischen auf 0,85. Nach den Weihnachts-/Neujahrstagen mit hohen Neuinfektionszahlen habe sich inzwischen ein deutlicher Rückgang eingestellt, so Kaderali. Ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 wird als notwendig angesehen, damit Behörden die Kontakte von Infizierten nachverfolgen können.

Keine voreiligen Lockerungen

Kaderali warnt aber vor voreiligen Lockerungen. Würden die Kontaktbeschränkungen übereilt zurückgefahren, wäre wieder mit einem schnellen Wieder-Anstieg zu rechnen –insbesondere vor dem Hintergrund der Ausbreitung mutierter Virusvarianten, so der Forscher. In der vergangenen Woche waren die ersten Fälle der britischen Corona-Virus-Mutation B.1.1.7 in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Diese Mutation gilt als ansteckender als die bislang in Deutschland grassierenden Varianten und sie ist möglicherweise auch mit einem höheren Sterberisiko verbunden.

Maximum in Krankenhäusern erreicht

Angesichts der leicht sinkenden Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet der Forscher auch eine Entspannung an den Krankenhäusern. Das Maximum der Bettenbelastung auf den Normalstationen dürfte inzwischen erreicht sein, so der Bioinformatiker. Zu erwarten sei zudem, dass sich auch auf den Intensivstationen langsam die fallenden Infektionszahlen auswirken dürften.

Von Martina Rathke