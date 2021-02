Greifswald

Mit einem kleinen Piks könnten tausende Nierenkrebspatienten in den kommenden Jahren ihre Überlebenschancen steigern. Bisher standen Ärzte und Erkrankte vor dem Dilemma, dass Therapien gegen die häufigste Form des Nierenkrebses, dem Nierenzellenkarzinom (RCC), erfolgreich anschlagen – aber meistens spätestens nach rund einem Jahr ihre Wirkung verlieren. Die Patienten entwickeln dann eine Resistenz gegen die Medikamente.

Nun ist Rettung in Sicht: Greifswalder Forscher und Wissenschaftler der amerikanischen Harvard Universität sowie der irischen Universität in Cork haben den Grund in einem kleinen Eiweißmolekül gefunden. „Das sind hoffnungsvolle Aussichten für Nierenkrebspatienten, weil wir völlig neue Therapieansätze entwickeln können“, sagt Professor Thomas Walther (54), einer der beiden Studienleiter.

Walther hat seit Kurzem eine Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Greifswald, ist Professor für Pharmakologie an der Universität in Cork und plant, seine Forschung verstärkt nach Greifswald zu verlagern.

Eiweißmolekül fehlt, Nierentumor wächst

Um das Wachstum von Tumoren in der Niere zu stoppen, greifen gängige Therapien die Blutzufuhr an, schneiden dem Tumor praktisch die Nährstoffe ab. „Es können sich keine Blutgefäße mehr im Tumor bilden, es kann kein Blut fließen und kein Sauerstoff die Zellen erreichen“, erklärt Walther.

Die Bildung der Blutgefäße wird im Tumor durch den VEGF-Signalweg stimuliert. Die Medikamente blockieren diesen Weg. Nun haben Walther und seine Kollegen entdeckt, dass diese Medikamente ungewollt in den Krebszellen die Arbeit des Enzyms ACE2 beeinträchtigen (siehe Infokasten).

Der Teufelskreis: Fällt ACE2 aus, wird das Tumorwachstum angeregt. Schuld ist das fehlende Eiweißmolekül Angiotensin-(1-7), das normalerweise von ACE2 produziert wird. „Man musste bisher hoffen, dass die Behandlung im ersten Jahr so erfolgreich ist, dass sich beim Einsetzen der Resistenz der Tumor schon zurückgebildet hat und keine Metastasen gestreut haben“, so Walther.

Ein Drittel der Erkrankten stirbt an Nierenkrebs

Den fehlenden Stoff könnten sich Patienten zukünftig selbst spritzen – ähnlich wie bei der Zuckerkrankheit Diabetes das Insulin. „Wir können zwar nicht die Produktion von ACE2 anheben, aber den Verlust von Angiotensin-(1-7) ausgleichen, sodass wir auf relativ einfache Art und Weise die bestehende Therapie wieder wirksam machen können, indem wir die Resistenz verhindern“, sagt Walther. Er erforscht das Renin-Angiotensin-System seit 20 Jahren und gehört zu den weltweit führenden Köpfen auf dem Gebiet.

Jährlich erkranken in Deutschland laut Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. rund 15 000 Menschen am Nierenzellenkarzinom, davon sind rund zwei Drittel Männer. Etwa 5400 Erkrankte sterben. Nur 12 Prozent der Patienten, bei denen diese Krebsvariante Metastasen gebildet hat, überleben länger als fünf Jahre.

Die beteiligten Forscher in Harvard hatten in einer Studie mit mehreren hundert Patienten aufgezeigt, dass Nierenkrebspatienten mit viel ACE2 eine höhere Überlebenschance haben.

Therapie auch für andere Krebsarten möglich

„Das Innovative an unseren Forschungsergebnissen ist, auf völlig neue Moleküle zu schauen, die man bisher in keiner Art und Weise mit dem Nierenkrebs in Verbindung gebracht hat. Die Entdeckungen könnten umso bedeutender sein, da Medikamente, die den VEGF-Signalweg blockieren, auch bei anderen Tumorarten wie Leberkrebs zum Einsatz kommen. Unsere Erkenntnisse lassen sich also womöglich auch auf die Behandlung anderer Krebsarten übertragen, an denen heute noch viele Menschen sterben“, sagt Thomas Walther.

Heilung seltener Krankheiten Enzyme sind meist Eiweiße, die Stoffwechselprozesse im Körper steuern. Sie kommen aber beispielsweise auch in Waschmitteln zum Einsatz. Enzyme, die andere Eiweiße oder Peptide aufspalten können, werden als Peptidasen bezeichnet. Peptide wie das Angiotensin-(1-7) entstehen beim Abbau von größeren Eiweißen. Der VEGF-Signalweg stimuliert das Wachstum von Blutgefäßen. Das Renin-Angiotensin-System reguliert den Wasser- und Elektrolythaushalt des Körpers und beeinflusst entscheidend den Blutdruck. Es gibt schädliche Angiotensine, während Angiotensin-(1-7) positive Effekte bei der Behandlung von Krebs und anderen, auch mehreren seltenen Erkrankungen, haben könnte.

Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen an Mäusen und menschlichen Tumorzellen und wurden im Januar in der Zeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht (hier finden Sie einen Link zur Forschungsarbeit).

Marktreife in drei Jahren realistisch

Wann Patienten von der Entdeckung profitieren, hängt vom Start der klinischen Studien ab. Sie kosten Millionen. Pharmafirmen investieren womöglich nicht, wenn es keinen Patentschutz für die zu entwickelnden Medikamente gibt. Professor Walther und seine Kollegen prüfen, inwieweit die öffentliche Hand wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung die ersten Studien finanzieren könnte. Sobald das Geld für klinische Studien da ist, hält Walther eine Markteinführung seiner Therapie innerhalb von drei Jahren für realistisch.

Von Christopher Gottschalk