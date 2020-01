Greifswalder Forscher entschlüsseln Algenzucker

Greifswald

Wird an den Küsten der Weltmeere „grünes Gold“ angeschwemmt? Mindestens der Preis von 20.000 Euro lässt das vermuten – so viel kostet derzeit ein Gramm eines Spezialzuckers, der aus der Alge Ulva gewonnen wird. Und bereits jetzt kommen Algen in Kosmetikprodukten und als Zusätze in Nahrungsmitteln vor. In Zukunft könnte eine küstennahe Biowirtschaft wachsen, die sich um Zucker aus Algenblüten dreht; Fischer könnten zusätzliche Arbeit finden. Eine Arbeitsgruppe um Thomas Schweder, Professor für Pharmazeutische Biotechnologie der Uni Greifswald, Biochemiker und Mikrobiologen der Uni Greifswald, sowie Kollegen des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen forscht derzeit an den Grundlagen für den Zuckerabbau aus Algen.

Die Algenzucker könnten auch für Fermentationen eingesetzt werden, sagt der Greifswalder Biochemiker Uwe Bornscheuer. „Somit kann dabei auf herkömmliche Zucker wie Glukose oder Melasse verzichtet werden, die ja im Wettbewerb zu Nahrungsmitteln stehen.“ Doch noch steht die Forschung ganz am Anfang.

Bakterien bauen Zucker ab

Die Wissenschaftler aus Greifswald und Bremen entschlüsseln die Grundlagen des Zuckerabbaus in Algen durch Bakterien. Weltweit werden jährlich massenhaft Algen an die Küsten geschwemmt. „Wir versuchen nun zu verstehen, wie diese enormen Biomassen wieder abgebaut werden, die durch die Klimaerwärmung und Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch zunehmen werden“, sagt Thomas Schweder. Diese sogenannte marine Proteomforschung wird dafür in den kommenden drei Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Es handelt sich um die zweite Förderphase dieser Grundlagenforschung an den beiden Standorten.

Funktionen von Enzymen ermitteln

Zucker aus Algen hat wenig mit herkömmlichem Haushaltszucker gemeinsam. Die Strukturen der marinen Zuckerverbindungen – der Mehrfachzucker bzw. Polysaccharide – sind komplexer. Bestimmte Bakterienarten ernähren sich von ihnen und bauen die Algen Schritt für Schritt ab, indem sie die Zuckerverbindungen in ihre Einzelteile zerlegen. Es ist ein riesiges Konzert, in dem ganze Ensembles von Bakterien zusammenspielen. Welches Bakterium dabei welchen Ton spielt, wollen die Forscher mit Probenentnahmen in der Nordsee und anschließend mit hoch spezialisierten Verfahren in Greifswalder Laboren herausfinden. So konnten die Proteomforscher im vergangenen Jahr zeigen, wie das Bakterium Formosa agariphila den Zucker Ulvan aus der Alge Ulva komplett abbaut. Sie deckten dabei die Funktionen von zwölf Enzymen auf – Enzyme beschleunigen chemische Reaktionen in Organismen, meist handelt es sich dabei um Proteine. Sie zu entschlüsseln, ist Aufgabe von Uwe Bornscheuer vom Institut für Biochemie der Uni Greifswald.

Seine Untersuchungen erlauben, bestimmte Anwendungsbereiche für die Enzyme zu finden und deren Zusammenspiel mit anderen Enzymen zu erklären. „Wir nutzen ein breites Spektrum biochemischer Methoden, mit denen wir die Funktionen der Enzyme aufklären. Die Enzyme werden gereinigt und danach wird in umfangreichen Experimenten ermittelt, welche Substrate das jeweilige Enzym umsetzen kann, bei welchen Temperaturen und pH-Werten es besonders aktiv ist und wie stabil es ist“, sagt Bornscheuer.

Biowirtschaft könnte profitieren

„Entscheidend wird sein, ein globales Verständnis der Anpassungsstrategien der Bakterien zu erlangen. Vor allem müssen wir weitere noch unbekannte Proteinfunktionen aufdecken. Unsere Kunst besteht darin, aus dem Wust an genetischen Daten diese Funktionen und Anpassungsstrategien abzulesen“, sagt Thomas Schweder. Wegen der flexiblen Grundstrukturen in den Mehrfachzuckern müssten die Forscher viele verschiedene Enzymkombinationen finden. Da Algen in den marinen Ökosystemen für die Speicherung von knapp der Hälfte des globalen Kohlenstoffdioxids verantwortlich ist, würden diese enormen Algenbiomassen eine nachhaltige Rohstoffquelle bieten.

„Das Verständnis des marinen Zuckerabbaus ermöglicht bessere Wertschöpfungsketten für die Industrie“, sagt Thomas Schweder. Fischer könnten zusätzlich zu ihrem angestammten Geschäft auf Algenfang gehen. In der französischen Bretagne passiere das bereits.

Im Forschungsbau Center for Functional Genomics of Microbes (C_Fun Gene) verfügen Forscher über moderne Infrastruktur. Quelle: Magnus Schult

Mehr über den Autor

Lesen Sie mehr zum Thema Forschung

Wie Proteine das Altern verlangsamen und was Ihre Ernährung damit zu tun hat

Revolutionäre Diagnostik für Nierenkranke kommt aus Greifswald

Millionen für die Forschung: Neues Helmholtz-Zentrum an der Uni Greifswald geplant

Studie untersucht Risiken der Plasmabehandlung

Von Christopher Gottschalk