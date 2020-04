Greifswalder Forscher fordert regional angepassten Ausstieg aus Corona-Verboten

Greifswald

Der Greifswalder Wirtschafts- und Sozialgeograf Helmut Klüter fordert für einen erfolgreichen Ausstieg Mecklenburg-Vorpommerns aus dem Corona-Lockdown ein regional angepasstes Vorgehen und dafür die Herausgabe der Infektionsdaten auf Ämterebene.

„Es macht keinen Sinn, wenn Schüler aus Gebieten, die bislang nicht von der Infektion betroffen sind, in engen Schulbussen zu Schulen gefahren werden, wo sie mit Kindern aus Infektionsgebieten zusammentreffen.“ Damit widerspricht Klüter den Forschern der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die als einen der ersten Schritte aus dem Lockdown die Öffnung der Grundschulen vorgeschlagen hatten.

Anzeige

Nicht betroffene Regionen schützen

„Wir müssen die Regionen, die bislang nicht von Corona betroffen sind, vor Ansteckungen schützen und unsere Mittel und Ressourcen auf die Regionen konzentrieren, die besonders stark betroffen sind“, so der emeritierte Professor . In Mecklenburg-Vorpommern gebe es noch immer Gemeinden, die nach Aussagen der dortigen Bürgermeister nicht einen Corona-Fall zu verzeichnen haben.

Diesen positiven Status würde man bei einem pauschalen Vorgehen riskieren. Klüter schlägt vor: „Das Infektionsrisiko in großen Schulen könnte man durch die Einrichtung kleiner überschaubarer, vorerst provisorischer Filialen vor Ort, darunter auch in kleineren Siedlungen, entschärfen.“

Forderung: Veröffentlichung der Corona-Zahlen auf Ämterebene

Voraussetzung dafür wäre, dass die Infektionszahlen durch die Gesundheitsämter auf Gemeinde- oder Ämterebene veröffentlicht werden. Bislang werden die Daten nur auf Kreisebene bekanntgegeben. Die Kreisverwaltung begründet dieses Vorgehen mit Datenschutzgründen, um eine Identifikation der Infizierten zu verhindern.

„Dies mag beim ersten Corona-Fall zutreffen, nicht aber, wenn sich die Zahlen häufen“, kontert Klüter. Auch für andere Bereiche wären regionalisierte Daten sinnvoll. So würden Menschen aus nicht infizierten Gebieten erfahren, wo sie sicher einkaufen könnten.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Auch könnten regionalisierte Risikoberechnungen dazu beitragen, knappe Medikamente, Gesichtsmasken und Schutzkleidung möglichst gerecht und nach dem medizinischen Bedarf und nicht nach regionaler Kaufkraft zu verteilen. Regionalisierte Risikogebiete können mit Hilfe der Infektionszahlen und der zur Verfügung stehenden Siedlungs-Verkehrsfläche relativ einfach definiert werden. Wichtig wäre es dann, die Mobilität zwischen den Gebieten unterschiedlicher Risikoklassen einzuschränken, nicht aber zwischen Gebieten gleicher Risikoklassen. „Dies könnte die Mobilität erhöhen, ohne neue Risiken einzugehen.“

„ Corona-Pandemie von Oberschicht nach Deutschland getragen“

Mecklenburg-Vorpommern hat nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch bezogen auf die Bevölkerung die niedrigsten Fallzahlen an Corona-Infektionen. Das hängt laut Klüter mit der ländlichen Struktur zusammen. In keinem anderen Bundesland leben so viele Menschen (44,9 Prozent) auf dem Land wie hier. „Personen in ländlichen Räumen haben es erheblich leichter, einander aus dem Wege zu gehen und somit das Infektionsrisiko selbstständig zu steuern.“ Zudem sei hier auch die Kontrolle der Auflagen weniger aufwändig als in Stadtstaaten und dichter besiedelten Ländern.

Dass die Corona-Fallzahlen in MV so niedrig ist, hänge auch maßgeblich damit zusammen, dass im Nordosten nur wenige Leute leben, die sich einen hochpreisigen Ski-Urlaub in Österreich oder Norditalien leisten können, so Klüter. Die Alpen-Skigebiete gelten als Hotspots, von denen die Pandemie im Februar/März in andere Regionen Europas getragen wurde.

In Bayern fielen besonders die reichen Kreise im Umland von München und dem Alpenvorlaand durch hohe Infektionsraten auf, so der Wissenschaftler. „Die Corona-Pandemie gehört somit zu den Seuchen, die nicht von einer Unterschicht, sondern von der oberen Mittelschicht und den Oberschichten ins Land getragen wurden.“

Tourismusbranche sollte aus Ischgl lernen

Tourismusgebiete wie das österreichische Ischgl würden nun unter einem hohen Imageschaden leiden. Dies müsse auch den Blick der hiesigen Touristiker schärfen, so Klüter, der vor einer schnellen Öffnung der Inseln Usedom und Rügen für Urlauber aus den anderen Bundesländern mit teils hohen Infektionsraten warnte. „Es wäre fürchterlich für das Image des hiesigen Tourismus, wenn gerade an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns eine neue Infektionswelle aufflammen würde“, sagte Klüter.

Die Tourismusbranche trage hier eine große Verantwortung. Eine Öffnung von Hotels und Pensionen sei nur dann vertretbar, wenn Corona-Tests zur Verfügung stehen, die zeitnah zur Probennahme das Ergebnisse liefern und eine schnelle Isolation von Infizierten ermöglichen.

Mehr zum Thema:

Von Martina Rathke