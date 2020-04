Greifswalder Forscher wollen Händedesinfektion revolutionieren

Greifswald

Die Corona-Pandemie hat das Hygieneverhalten der Menschen deutlich verändert. Das Tragen von Mundmasken und die Einhaltung der Hygienregeln sind kontrovers diskutierte Themen, von denen die Politik den Ausstieg aus dem lähmenden Lockdown abhängig macht. Eine Entwicklung von Forschern des Instituts für Plasmatechnologie und Forschung (INP) in Greifswald könnte den Einstieg in einen normalisierten Alltag nicht nur beschleunigen, sondern auch sicherer machen. Die Plasmaphysiker Jörn Winter und Ansgar Schmidt-Bleker entwickelten ein Händedesinfektionssystem mit einem hochwirksamen Desinfektionsmittel, das für den Einsatz an öffentlichen Orten wie Flughäfen, auf Bahnhöfen oder in Schulen gedacht ist.

„Erreger werden uns begleiten“

Eine Pilotanlage, an der sich bis zu 18 Menschen zeitgleich die Hände in 30 Sekunden desinfizieren können, testen die Entwickler derzeit in einer Greifswalder Shopping-Mall. Besucher der Einkaufsmeile „Elisenpark“ finden anerkennende Worte über die am Eingang positionierte Anlage. „In Zeiten von Corona fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich mir vor und nach dem Einkaufen die Hände desinfizieren kann“, so die Greifswalderin Petra Robe. Center-Managerin Karin Rüdiger hat bereits Bedarf für die Anlage angemeldet, die mit Blick auf die Kundenströme „sehr gut dafür geeignet ist, die Hygiene zu erhöhen“, weil sie die Besucher an den Eingängen abfängt. „Erreger wie Corona werden uns sicher in den nächsten Jahrzehnten begleiten“, ist sie überzeugt. Kunden müssen derzeit für Desinfektionspender, Wasser und Seife die Kundentoiletten aufsuchen.

Anzeige

Probleme bei der Zulassung – Politik signalisiert Hilfe

Allerdings fließt bislang aus den Hähnen der robusten und gegen Vandalismus weitgehend sicheren Anlage ein herkömmliches alkoholbasiertes Desinfektionsmittel. Die eigentliche Innovation der beiden Greifswalder Erfinder, das Zwei-Komponenten-Desinfektionsmittel „Sporosan“, dessen Wirksamkeit und Verträglichkeit von insgesamt neun Studien in akkreditierten Labors bestätigt wurde und mit dem sie 2019 im Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft überzeugten, wartet seit Anfang 2019 auf eine Zulassung. Von der zuständigen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ( BAuA) erhielten die Forscher die abschlägige Antwort, dass sie „die Bewertung aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht übernehmen kann.“

Weitere OZ+ Artikel

Nun hat sich die Politik eingeschaltet, um den Prozess zu beschleunigen. Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hat inzwischen ein Gespräch mit der BAuA geführt und dem INP einen Gesprächspartner vermittelt, wie Ministeriumssprecher Gunnar Bauer sagte. CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor legte den Fall in einem persönlichen Schreiben an den zuständigen Bundessozialminister Hubertus Heil ( SPD) dar. „Ich hoffe nun auf Bewegung für dieses sinnvolle Vorhaben“, so Amthor.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wirksamkeit gegen Coronaviren bestätigt

Mit dem Aufflammen der Corona-Pandemie ließen die Greifswalder Forscher neben der bereits erwiesenen Wirkung gegen Bakterien, Sporen und Viren durch die Dr. Brill + Partner GmbH, einem Hamburger Institut für Hygiene und Mikrobiologie, nochmals den Nutzen speziell bei Coronaviren wie Sars-Cov-2 prüfen. Das Institut stellte den Forschern am 30. März die Expertise über die „viruzide Wirksamkeit gegen behüllte Viren innerhalb von 30s inklusive Coronavirus“ aus.

Patent auf System ist angemeldet

Um die Zusammensetzung ihres Zwei-Komponenten-Desinfektionsmittels machen die Entwickler bislang ein Geheimnis. Das Patent ist angemeldet, eine Patentierung erwarten sie noch im Laufe dieses Jahres. Nur so viel: „Es handelt sich um zwei Komponenten, die erst beim Mischen miteinander chemisch reagieren und dabei ihre desinfizierende Wirkung über eine Dauer von 30 Sekunden entfalten“, so Jörn Winter. Die Ausgangsstoffe kämen in Lebensmitteln wie auch Reinigungsmitteln vor, träfen den ph-Wert der Haut, seien dadurch besonders hautfreundlich und drängen auch nicht in tiefere Hautschichten ein. „Es sind keine besonderen abgefahrenen Moleküle“, so Ansgar Schmidt Bleker, der mit Winter inzwischen die Firma Nebula Biocides GmbH gründete, um die Anlage zu vermarkten. Die eigentliche Leistung bestehe darin, den Prozess so auszulegen, dass er eine Desinfektion ermöglicht.

Serienproduktion als Ziel

Mit einem Preis von zehn Cent pro Liter sei das Desinfektionsmittel rund 100mal preiswerter als herkömmliche alkoholbasierte Händedesinfektionsmittel. Dies mache den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen attraktiv, so die Forscher. Und das Biozid biete noch einen weiteren Vorteil: Ein Diebstahl des Desinfektionsmittels, wie in öffentlichen Einrichtungen mehrfach vermeldet, lohne sich wegen des schnellen Zerfalls des Wirkstoffs nicht.

Solange die Sondergenehmigung noch nicht vorliegt, wollen sie die Anlage mit herkömmlichem Desinfektionsmittel betreiben. „Das ist zwar längst nicht so effizient und kostengünstig wie mit unserem Wirkstoff, aber schon mal ein wichtiger Schritt für die Hygiene an öffentlichen Orten“, so Winter. Die Forscher hoffen, dass die Anlage bald in Serienproduktion gehen und damit der Eindämmung der Corona-Pandemie dienen kann.

Mehr zum Thema:

Aktuelle Coronalage

Einreisebschränkungen nach Polen bis zum 3. Mai geplant

Bußgeld bei Verstoß gegen Mundschutzpflicht im Bus

Von Martina Rathke