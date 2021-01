Greifswalder Forscherin: MV hinkt bei Digitalisierung hinterher

Greifswald

Es ist wie erwartet und vielfach bestätigt. Es gibt ein Gefälle von West nach Ost und von Süd nach Nord. „Und auch eines zwischen Stadt und Land“, sagt Astrid Krenz. Die Volkswirtin untersucht den Stand der Entwicklung der digitalen Infrastruktur als Gastwissenschaftlerin (Fellow) am Greifswalder Krupp-Kolleg im Wintersemester 2020/21. Eine wichtige Grundlage ist der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur von Andreas Scheuer ( CSU).

Greifswald ist eine Insel in Vorpommern

„In den westlichen Regionen Deutschlands haben wir eine Breitbandversorgung von 75 bis 100 Prozent, im Osten sind es nur 70 bis 75 Prozent“, führt Krenz aus. „Regional sind die Unterschiede sehr groß, Berlin ist bestens versorgt, auch in Greifswald sind es 98 Prozent, aber auf Vorpommern-Greifswald bezogen nur 71 Prozent, das bedeutet im Einzelfall in kleinen Dörfern nur 31 Prozent.“

Dabei werden Downloadraten von 50 Mbit/s zugrunde gelegt. Ob das nicht angesichts der rasanten Entwicklung schon wieder viel zu wenig ist, steht auf einem anderen Blatt.

Corona-Pandemie beschleunigt Entwicklung

„Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist,“, betont Krenz. „Laut einer Befragung des Ifo-Instituts von 800 Unternehmen sagen 55 Prozent, dass die Digitalisierung durch die Pandemie beschleunigt wird.“ Die Zahl der Arbeitnehmer, die zu Hause arbeiten, stieg stark an. „73 Prozent der Firmen wollen mehr Arbeit im Homeoffice und Onlinekonferenzen nutzen“, so Krenz. Unternehmen investierten darum in bessere Technik.

Infrastruktur entscheidender Faktor für Ansiedlung

Eine sehr gute digitale Infrastruktur ist für sehr dünn besiedelte Landstriche wie Vorpommern besonders wichtig. Erreichbarkeit ist nun einmal ein entscheidender Faktor für Ansiedlungsentscheidungen von Firmen. „10 Prozent weniger Fahrzeit mit dem Auto erhöhen die Wahrscheinlichkeit um sieben bis acht Prozent“, so Krenz. „Es gibt die begründete Vermutung, dass es solche Effekte auch bei der Digitalisierung gibt.“ Deutschland hat einen großen Rückstand, der offenbar noch wächst.

Digitalisierung ist nur ein Faktor

„2018 sagten 78 Prozent der Geschäftsführer, dass die schlechte digitale Infrastruktur ein Hemmnis für die Entwicklung der Unternehmen ist“, zitiert die Wissenschaftlerin aus einer Umfrage des Kölner Instituts für Wirtschaft. „2014 waren es erst 54 Prozent.“ Das zeige großen Handlungsbedarf für die Politik durch Förderung.

Im Umkehrschluss könnte Vorpommern seine Chancen verbessern, wenn hier jetzt schon das Gigabit-Zeitalter eingeläutet wird. Digitalisierung sei aber nur ein Faktor, Arbeitskosten, Erreichbarkeit, Steuern, die Arbeit der Verwaltung und anderes mehr bleiben wichtige Faktoren.

Info: Am 10. Januar um 18 Uhr hält Dr. Astrid Krenz digital den Vortrag: Digitale Infrastruktur und regionale Disparitäten im Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland, Anmeldung über www.wiko-greifswald.de

Von Eckhard Oberdörfer