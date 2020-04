Greifswalder Forscherin: „Nur die Vorlesung abfilmen ist nicht sinnvoll“

Greifswald

Anette Hiemisch vom Lehrstuhl für allgemeine Psychologie nutzt nicht nur selbst digitale Unterrichtsmittel in ihren Seminaren, sondern forscht auch auf dem Gebiet der Lehr-Lernformate, der Studienzufriedenheit und des blended learning. Mit der OZ sprach sie über Akzeptanz, Chancen und Risiken des digitalen Semesterstarts.

Blended learning, e-learning … Für viele, die noch die klassische Vorlesung kennen, sind diese Begriffe neu. Was ist was?

Das Prinzip des e-learning ist rein internetbasiert, umfasst also zum Beispiel Video-Vorlesungen oder interaktive Elemente, wie ein Quiz. Ich setze mehr auf das blended learning. Das beschreibt eine Mischung zwischen Präsenzveranstaltungen und digitalem Angebot. Ich unterrichte zum Beispiel Methoden, da ist eine Menge Mathematik gefragt, das ist nicht jedermanns Sache. Für diejenigen, die in bestimmten Bereichen noch Schwierigkeiten haben, bietet sich das Online-Angebot an, um Wissenslücken zu schließen. Dann kann man in der nächsten Präsenzveranstaltung idealerweise mit gleichem Wissensstand starten.

Nun geht es aber um einen rein digitalen Semesterstart an der Uni. Was sind die Chancen?

Derzeit erleben wir eine große Offenheit von Lehrenden und Studierenden, die digitalen Möglichkeiten auch mal auszuprobieren. Die Studenten wollen sonst nicht unbedingt „Versuchskaninchen“ sein, sondern die erprobten Methoden haben, die erwiesen zum Erfolg führen. Auch Lehrkräfte scheuen teilweise den Aufwand, ihre Inhalte dem digitalen Lehren anzupassen. Jetzt bietet sich die Chance, zu schauen: Was funktioniert für die Dozenten und die Studenten gleichermaßen? Was hat das Potenzial, auch nach Corona zu bleiben?

Und die Risiken?

Wenn jetzt alle ohne Vorkenntnisse auf einmal auf e-learning umsteigen, befürchte ich schon, dass einiges nicht klappt. Es ist zum Beispiel viel von einer stabilen Internetverbindung abhängig. Ich werde deshalb meine Vorlesungen von meinem Büro in Greifswald aus halten. Neben den technischen sind es aber auch die didaktischen und motivatorischen Elemente, die bei der Vermittlung beachtet werden wollen. Einfach 90 Minuten lang die Vorlesung abfilmen ist nicht so sinnvoll.

Was muss eine Vorlesung haben, um online zu funktionieren?

Zunächst muss den Studenten klar sein, wofür diese Lerneinheit gut ist – das ist genau wie in der Präsenzlehre. E-learning stellt größere Herausforderungen an die Selbstregulation der Studenten, im Hörsaal ist es einfacher, dabeizubleiben. Deshalb muss man die Vorlesungen möglichst motivierend und ansprechend gestalten. Man kann zum Beispiel neben der Video-Vorlesung mal eine Filmsequenz einblenden, dann vielleicht ein Quiz oder eine gemeinsame Arbeit der Seminarteilnehmer in Gruppen einbauen, all das geht ja digital.

Und was funktioniert nicht digital?

Die persönliche Interaktion untereinander in Arbeitsgruppen oder Seminaren hat doch eine andere Qualität. Wir hatten zum Beispiel einen Fortgeschrittenen-Kurs, bei dem es darum ging, Online-Aufgaben zu lösen. Die Teilnehmer haben ihren Laptop aber mitgebracht und gemeinsam in einem Raum gearbeitet. Durch den direkten Austausch zwischendurch macht das richtig Spaß - man hilft sich gegenseitig. Ich glaube nicht, dass diese Veranstaltung im reinen Online-Format so erfolgreich wäre. Veranstaltungen wie ein Rhetorik-Seminar würde ich auch nicht ohne weiteres online anbieten. Da geht es darum, auch mal aus sich herauszugehen, das kann den Leuten auch mal peinlich sein. Dafür ist das Format eines direkten Treffens einfach besser geeignet.

Könnte das digitale Angebot der Präsenz-Uni Konkurrenz machen?

Das glaube ich nicht. Immerhin kann sich jeder mittlerweile die „großen“ Vorlesungen der Unis wie Harvard online ansehen – durchgesetzt hat sich das aber nicht. So schön es ist, diese Koryphäen mal zu sehen, sie kommen aber nicht ins Seminar und diskutieren mit. Ein weiterer Punkt sind die Kosten. Man dachte früher, e-learning sei einfacher und billiger. Das stimmt nicht. Einen Stoff wirklich gut digital aufzuarbeiten, ist mindestens so aufwendig und teuer wie die Präsenzlehre. Trotzdem hat e-learning tolle Möglichkeiten und wird sicherlich als Ergänzung und Bereicherung auch nach der Corona-Zeit eine immer größere Rolle spielen.

Von Anne Ziebarth