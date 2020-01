Greifswalder Forschung: Infos aus der Vergangenheit für den Wald von morgen

Greifswald

Die Stollen des mittelalterlichen Bergwerks bei Schellerhau in Sachsen sind seit Jahrhunderten eingesackt und überwuchert, nur Dellen im Waldboden weisen noch auf die vor über 600 Jahren gegrabenen Gänge und den einstigen Silberabbau hin.

Und doch ist diese vergessene Bergbausiedlung seit Kurzem in den Fokus der Forschung gerückt. Das interdisziplinäre Projekt Archaeoforest will anhand der damals verwendeten Stützbalken ein Archiv aufbauen und Erkenntnisse über die Wälder des Mittelalters und die klimatischen Bedingungen gewinnen.

Jeder Baumstamm ist ein kleines Klimaarchiv

Das Projekt wird aus Mitteln des Waldklimafonds des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ( BMU) finanziert. Insgesamt stehen rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dabei sind nicht nur der Landesforst Sachsen und das sächsische Landesamt für Archäologie, sondern auch Wissenschaftler aus Greifswald.

„Wir untersuchen die Schnitte der Stützbalken mit Hilfe eines Röntgengeräts“, erklärt der Greifswalder Landschaftsökologe und Baumexperte Dr. Tobias Scharnweber. „Anhand der unterschiedlich ausgeprägten Jahresringe und vor allem der Dichte des Holzes können wir Erkenntnisse über Trocken- oder Hitzeperioden sammeln und analysieren. Jeder Stamm ist ein kleines Archiv über Wald- und Klimageschichte.“

Bildergalerie: Alte Bäume und ihre Geschichten

Zur Galerie Anhand von Baumscheiben lassen sich gute und schlechte Jahre ablesen.

Wie haben die Bäume früher Stress verkraftet

Die Forscher gehen davon aus, dass vom 11. bis 13. Jahrhundert in Mitteleuropa eine Warmzeit herrschte, das sogenannte mittelalterliche Temperaturoptimum, mit durchaus ähnlichen Temperatur- und Klimabedingungen wie heute. Das macht es für die Botaniker, aber auch Förster, spannend. Wie haben die Bäume Stress verkraftet? Wie sind sie mit Trockenperioden umgegangen? Und wenn sie stressresistenter waren, warum?

Die Antworten auf diese Fragen könnten nach Angaben der Forscher wertvolle Hinweise für die Entwicklung einer modernen Wald- und Forstwirtschaft geben, die auch mit extremeren Klimabedingungen klarkommt. Dafür muss man aber erst einmal genau wissen, wie der Wald dort früher aussah. „Neben den Stützbalken aus Tannenholz, die sicherlich unmittelbar neben den Stollen geschlagen wurden, werden auch Holzkohlereste aus der Siedlung und Pollenspuren untersucht“, so Scharnweber. Daran könne man ablesen, was eventuell noch für Pflanzen zum Wald gehörten.

Tannenholz für die Sicherheit im Bergwerk

„Damals gab es in diesen Bergwäldern noch keine Waldwirtschaft, sondern eine Art Ur- oder Naturwald mit vielen unterschiedlichen Vegetationsschichten“, beschreibt Svenja Ahlgrimm, die als Doktorandin ebenfalls am Projekt mitarbeitet. „Es ist gut vorstellbar, dass dieses Mikroklima einen positiven Effekt auf die Widerstandsfähigkeit der Bäume hat.“

Die Bäume, die in den Stollen Verwendung fanden, waren Tannen. „Zum einen war das die vorherrschende Baumart des auch Miriquidi genannten sächsischen Urwaldes“, sagt Scharnweber, „zum anderen hat Nadelholz die Eigenschaft, zu knarren, bevor es bricht. Das kann in einem Stollen überlebenswichtig sein.“

Jahresringe können auch auf Herkunft hindeuten

Doch nicht nur mit Tannenholz aus dem Erzgebirge haben es die Mitarbeiter des Instituts für Botanik und Landschaftsökologie zu tun, im Institut in der Soldmannstraße finden sich Hunderte Holzproben und -scheiben. Das Holz, das die Experten von Archäologen und Bauforschern zur Untersuchung bekommen, stamme meist von Ausgrabungen, bei denen Reste alter Häuser entdeckt werden. „Oder von Kirchen, bei denen die Balken ausgewechselt werden müssen“, erklärt Scharnweber. „Hier wurden lange Eichenstämme benötigt, die nicht unbedingt aus der Region stammen müssen.“

So konnte er einen Eichenstamm aus der Marienkirche als polnisches Holz identifizieren – anhand der Jahresringe. „Jede Region hat eine eigene klimatische Geschichte, die die dortigen Bäume in sich tragen. Hat man aus vielen Bäumen eines Gebiets Daten, kann man ein Modell erstellen. Passt ein Stamm in ein Modell, kann man so auch auf die Herkunft schließen.“

Auswirkungen von Vulkanausbruch

Wichtig sind zum Abgleich die sogenannten Zeigerjahre, das sind Jahre mit klimatischen Extrembedingungen, die ihre Spuren im Stammaufbau hinterließen. „Bei vielen alten Bäumen kann man zum Beispiel das Jahr 1816 erkennen, das Jahr ohne Sommer“, erzählt Scharnweber. „Damals ist der indonesische Vulkan Tambora ausgebrochen, eine der größten Eruptionen der Erdgeschichte. Durch Asche und Schwefel in der Atmosphäre konnte nur noch wenig Licht dringen, die Temperaturen gingen in den Keller.“

Silberrausch in Sachsen – Erstes Berggeschrey Nicht nur in den USA, auch in Deutschland gab es eine Art Goldrausch, allerdings in Silber. Um 1168 wurden üppige Silberfunde im Raum Freiberg ( Sachsen) bekannt und lösten damit das sogenannte Erste Berggeschrey aus. Bergleute und Händler, aber auch Glücksritter eilten in das Gebiet und gruben Stollen in die Erde. Hintergrund: Der Markgraf von Meißen hatte den einwandernden Siedlern das Recht hierzu eingeräumt – wollte er doch die Siedler an den Standort binden. Weitere Berggeschreye gab es später noch in Schneeberg ( Sachsen, 1442) und St. Andreasberg ( Niedersachsen, 1520).

Dürrejahr 2019 lässt sich in den Jahresringen erkennen

Auch das Jahr 2019 wird ein Jahr sein, das man in den meisten Bäumen Deutschlands wiedererkennen kann. „Die immense Trockenheit hat zu extrem kleinen Jahresringen geführt“, so der Landschaftsökologe. „Das Jahr 2018, was ja genau so heiß und trocken war, interessanterweise nicht. Da hatten die Bäume noch genügend Reserven im Boden durch einen nassen Winter.“

Unter den Sammlungsstücken im Institut für Botanik- und Landschaftsökologie sind auch skurrile Exemplare. Scharnweber hebt eine Baumscheibe mit einem kreisrunden Loch in der Mitte aus dem Regal. „Das ist eine mittelalterliche Wasserleitung, die bei Ausgrabungen in Greifswald gefunden wurde“, sagt er. „Man erkennt noch die Kalkablagerungen.“

Auch eine Scheibe der im vergangenen Jahr gefällten kapitalen Schwarzpappel aus der Falladastraße hat einen Platz in der Sammlung gefunden, ebenso ein wahrlich uraltes Stück Holz. „Rund 6000 Jahre“, schätzt Scharnweber das schwere, dunkle Stück Baum ein. „Diese Erle wurde beim Sperrwerksbau Wieck gefunden und ist vermutlich einer Überflutung zum Opfer gefallen. Im Moorboden wird das Holz unter Luftabschluss konserviert und kann Jahrtausende überdauern.“

Lesen Sie auch:

Von Anne Ziebarth