„Nein, wir bekommen keine Unterstützung“, stellt Steffi Bartels klar. Die Inhaberin der Salons in der Lomonossowallee und im Karl-Liebknecht-Ring wird oft mit der Meinung konfrontiert, dass der Staat die Friseure unterstützt. „Viele Leute denken, wir bekommen Hilfe und können uns in dieser Zeit ausruhen. Das ist aber nicht so“, betont die Greifswalderin. Während die Umsätze ausbleiben, muss die Geschäftsfrau stattdessen die Kosten für Miete, Strom und Wasser weiterhin pünktlich begleichen.

Mit dem 16. Dezember wurden die Friseure in den Lockdown geschickt. Nicht zum ersten Mal. Schon im letzten Jahr haderten viele kleine und große Unternehmen mit der Schließung – ohne jegliche Entschädigung. „Ich zahle auch weiterhin die Miete. Schon im ersten Lockdown hatte ich bei den Vermietern angefragt, die Mieten kürzen zu können, jedoch ohne Reaktion“, berichtet die Unternehmerin.

„Wenn die familiäre Unterstützung nicht gewesen wäre, wär es nicht so gut ausgegangen“, muss Steffi Bartels bekennen. Nun wurden die Friseure erneut ins kalte Wasser geworfen, ohne Blick auf das rettende Ufer. „Für Dezember habe ich die Gehälter noch gezahlt. Im Januar musste ich meine Mitarbeiterinnen dann aber in Kurzarbeit schicken“, so die 44-Jährige. „Ich hoffe, dass ich sie da ganz schnell wieder rausholen kann. Denn auch für sie ist es zu wenig Geld.“

Auch Azubis fehlt Praxis

Für die vier Auszubildenden ist eine Kurzarbeit natürlich nicht möglich. „Ich würde mir wünschen, dass es hier Unterstützung gibt.“ Vor allem ihre Auszubildenden im Abschlussjahr versucht sie nun soweit in der Praxis zu halten, indem sie sie einzeln im Salon an einem Puppenkopf üben lässt. „Aber das gleicht natürlich die wirkliche Praxis nicht aus“, meint die Chefin, die sich auch um Bildung ihrer Auszubildenden Sorgen macht.

Steffi Bartels bringt viel Verständnis für die verhängten Maßnahmen auf. Allerdings sollten dann auch die Konsequenzen getragen werden. „Es wird uns verboten zu arbeiten, selbst für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Entweder man überlebt oder nicht. Für einige wird es zu spät sein. Es gibt in dieser Krise Gewinner- und Verliererbranchen. Die Friseure zählen zu den Verlierern“, sagt sie.

Überleben auf Dauer unsicher

Natürlich sollen die Menschen vor dem Virus geschützt werden, bestätigt die Salon-Inhaberin. Das Handwerk könne jedoch nicht viele weitere Monate ausgebremst werden. „Wenn die Politik jetzt zuschaut, wie so viele Friseure sterben, ist das unsozial“, macht Bartels deutlich. Doch auch um die psychischen Folgen der Krise sorgt sie sich. „Je strenger wir das durchziehen wollen, desto mehr reißt es die Gesellschaft auseinander.“

„Wir sind jetzt in Monat eins. Länger als drei Monate hält man nicht durch“, so die zweifache Mutter. „Den Dezember hat man noch geschafft, ab Januar geht es an die Rücklagen, ab Februar wird es knapp.“ Steffi Bartels macht deutlich: „Ohne Hilfen wäre irgendwann im Frühjahr Schluss.“ Aus den einschlägigen Fachkreisen weiß sie aber auch, dass viele Kollegen bereits aufgeben mussten. „Man liest schon von einigen Abmeldungen“, so Bartels.

Vorzeigbar durch den Lockdown

Dass Friseure durchaus ihre Berechtigung haben, als systemrelevantes Handwerk zu gelten, zeigen die vielen Hilferufe von Frauen und auch Männern, die sich nun ihren ergrauenden Haaren oder rausgewachsenen Schnitten ausgeliefert sehen. Mit kleinen Tricks könne man jedoch noch ein paar Wochen überbrücken, meint der Profi. „Für den grauen Ansatz gibt es Ansatzsprays oder Puder“, verrät Steffi Bartel. „Ansonsten ist es derzeit kalt draußen, dann kann man einfach eine Mütze aufsetzen“, meint sie mit einem Augenzwinkern. Von Blondierversuchen im heimischen Badezimmer rät sie jedoch dringend ab.

„Natürlich freuen wir uns auch darauf, das Team und unsere Kunden hoffentlich bald wieder um uns zu haben“, so Steffi Bartels, der auch die Kontakte fehlen. „Bis dahin hoffe ich aber, dass wir die Krise psychisch, gesundheitlich und finanziell gut überstehen und uns gesund wiedersehen.“

Von Wenke Büssow-Krämer