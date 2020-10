Greifswald

Vorteilsnahme? Unachtsamkeit? Oder schlicht Unwissen? Die politischen Gremien der Hansestadt geraten wegen unsachgemäßer Abstimmungen und umstrittener Anfragen zunehmend in Turbulenzen. Jüngster Streitfall ist die Weihnachtsfeier 2019 des Greifswalder Fußballclubs Al Karama, die über Gelder der Ortsteilvertretung (OTV) Schönwalde I/Südstadt finanziert wurde.

Die parteilose Bürgerschaftsabgeordnete Grit Wuschek hatte den Stein ins Rollen gebracht und beantragt, dass der Beschluss der OTV über eine finanzielle Zuwendung an den Verein in Höhe von 750 Euro aus dem Ortsteilbudget aufgehoben wird.

Der Grund: Laut Protokoll hat der Vorsitzende der Ortsteilvertretung, Ibrahim Al Najjar ( SPD), mit abgestimmt, obwohl er auch Vorsitzender des Fußballvereins ist. Das stellt einen klaren Verstoß gegen die Kommunalverfassung des Landes dar – sind Abgeordnete persönlich von Entscheidungen betroffen, dürfen sie nicht mit abstimmen.

Liegt der Fehler im Protokoll?

Ibrahim Al Najjar räumt Fehler ein, sieht den eigentlichen Fehler aber im Protokoll: „Ich habe bei der besagten Abstimmung meiner Stellvertreterin das Wort erteilt und mich der Stimme enthalten. Das steht in einem Kurzprotokoll auch so drin“, so Al Najjar. „Weil es aber nachher noch eine Frage der Bürgerschaftskanzlei zur Korrektur der anwesenden Personen gab, ist die Anzahl der Stimmen durcheinandergeraten. Ich habe versehentlich am Telefon von Einstimmigkeit gesprochen. Dafür entschuldige ich mich. Ich habe daraus gelernt.“

Noch bleibt unklar, ob der Verein das Geld zurückzahlen muss – das Thema steht auf der Ortsteilvertretung am kommenden Donnerstag.

Weihnachtsessen sollte Belohnung für Ehrenamtler sein

Al Najjar sieht sich von dem Vorwurf Wuscheks, die sich in der Vergangenheit nicht scheute, mit der AfD gemeinsam zu demonstrieren, persönlich angegriffen und wittert Stimmung gegen den Verein. Von Rassismus will er nicht sprechen. Doch das Team des Greifswalder Fußballvereins FC Al Karama besteht überwiegend aus Geflüchteten des syrischen Bürgerkrieges. 2020 hatten sie sich aus der Kreisliga zurückgezogen, weil sie sich immer wieder fremdenfeindlichen Anfeindungen und Provokationen ausgesetzt sahen. „Es sind alles Ehrenamtler, das Weihnachtsessen sollte eine Belohnung für viel Einsatz sein“, verteidigt sich Al Najjar. „ Weihnachten gehört doch zur deutschen Kultur, das ist gut für die Integrationsarbeit“.

Grit Wuschek steht ebenfalls in der Kritik

Dabei ist Grit Wuschek selbst in den Verdacht geraten, ihr Mandat zu missbrauchen. Konkret geht es um eine kleine Anfrage in eigener Sache. Sie wollte Informationen über die Medien, die in der Stadtinfo ausliegen – das von ihr herausgegebene Magazin „Greifengeflüster“ gehört seit Kurzem nicht mehr dazu.

„Bürgerschaftsmitglieder sollten ihre Rechte nicht zur Verbesserung ihrer geschäftlichen Position nutzen. Unsere Aufgabe ist der Einsatz für unsere Stadt und die Greifswalder Bürger“, merkte Erik von Malottki ( SPD) zu dem Fall an. Ähnlich die Stimmung bei den Liberalen. „Schaut man mal inhaltlich in die Zeitschrift, dann findet man viele Hetztiraden gegen den Oberbürgermeister und wenig sachliche Auseinandersetzung. Dass der OB das nicht in seinem eigenen Haus auslegen möchte, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke auch, das ist sein gutes Recht“, findet FDP-Bürgerschaftsmitglied Katja Wolter.

Wuschek selbst wollte sich nicht gegenüber der OZ dazu äußern, verwies in der Bürgerschaft aber darauf, dass nicht derjenige sich selbst bereichere, der Fragen stellt und Transparenz fordere. Sondern derjenige, der offensichtlich eigenmächtig entscheide, welche Hefte in öffentlichen Gebäuden ausliegen oder gar Gelder an eigene Vereine auszahle. „Bei mir ging es um ein Essen für Ehrenamtler“, entgegnet Ibrahim Al Najjar. „Bei ihr um ein wirtschaftliches Interesse für ihre Zeitschrift.“

Von Anne Ziebarth und Katharina Degrassi