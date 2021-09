Greifswalder Fußgängerzone in der Innenstadt erweitert: Autos sollen raus aus dem Zentrum

Greifswald

Pilotprojekt für eine attraktivere Greifswalder Innenstadt: Dort, wo in der vergangenen Woche noch Autos standen, laden am oberen Ende Brüggstraße nun Tische und Bänke zum Verweilen ein. Am Montag hat die Stadtverwaltung einen Verkehrsversuch gestartet, der bei Erfolg und Zustimmung der Stadtpolitiker auf weitere Straßen ausgedehnt werden könnte.

Die Brüggstraße ist eine Seitenstraße von Greifswalds Bummelmeile Schuhhagen. Das obere Ende in Richtung Mühlenstraße ist eine Sackgasse und durfte bis vergangene Woche noch von Autos genutzt werden. Drei Anwohnerparkplätze sind nun weggefallen, das Befahren der Straße ist untersagt. Das etwa zehn Meter lange Ende der Brüggstraße gehört damit ab sofort offiziell zur Flaniermeile. Nach Information von Stadtsprecherin Andrea Reimann ist der Verkehrsversuch zunächst bis Oktober befristet.

Planer empfiehlt Ausdehnung der Ladenstraße

„Die Ausdehnung der Ladenstraße ist eine der zahlreichen Empfehlungen des aktuellen Verkehrskonzeptes für die Innenstadt“, so Reimann. „Alle anliegenden Händler und Akteure befürworten den Versuch“, betont Reimann. Wenn sich dieser Testballon bewährt, könnte das Modell ausgebaut werden. Der Ingenieur Alexander Gardyan hatte im Auftrag der Stadt umfangreiche Pläne für die Umgestaltung der Innenstadt erarbeitet. Kernziele sind demnach, den Kfz-Durchgangsverkehr zu verringern und die Aufenthaltsqualität zu steigern.

Mehr zum Thema:

Auch Steinbeckerstraße könnte Fußgängerzone werden

Einer von mehreren Vorschlägen besagt, die Fußgängerzone an verschiedenen Stellen auszudehnen. Neben der Brüggstraße könnte dies in der Steinbeckerstraße umgesetzt werden. Auch dort könnte das Parken von Autos untersagt werden. Dafür würden Tische und Bänke auf der Straße zum Ausruhen und Kaffeetrinken einladen. Die konkreten Pläne werden den Gremien der Bürgerschaft in der kommenden Ausschussrunde vorgestellt. Während zweier digitaler Workshops durften Interessierte bereits mitdiskutieren. Kuchen essen statt parken fand dabei breite Zustimmung.

Fest steht, dass mit dem Verkehrsversuch in der Brüggstraße die Akzeptanz bei der Bevölkerung getestet werden soll. „Wir wollen erste Erfahrungen sammeln und laden alle Anlieger ein, sich zu beteiligen“, sagt Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU), die sich wichtige Erkenntnisse für das neue Verkehrskonzept erhofft.

Freude beim Restaurant „Wiecker Fisch“

Weil die Anwohnerparkplätze weggefallen sind, konnten die Wiecker Fischer in der Brüggstraße einen Außenbereich für ihre Gäste errichten. Chefin Dana Zeplin sagt: „Wir freuen uns sehr. Unsere neue Außenfläche wird sehr gut von unseren Gästen angenommen. Nur der Zeitpunkt wurde nicht optimal gewählt, jetzt sind die Urlauber leider schon wieder weg.“

Damit spricht Zeplin einen wichtigen Punkt an. Denn wenn sich der Test bewährt, soll die Fußgängerzone zunächst vorrangig in den Sommermonaten erweitert werden, wie Andrea Reimann erklärt.

„Ohne Autos ist die Stimmung entspannter“

Die Greifswalderin Martina Krüger, die mit ihrem Mann den neuen Außenbereich des „Wiecker Fisch“ nutzt, ist begeistert: „Es ist schön, nicht direkt an der Einkaufsstraße zu sitzen, sondern hier mit etwas Abstand in Ruhe das Essen genießen zu können. Außerdem ist es eine super Alternative für Hundebesitzer, da wir unseren Hund nicht mit in den Innenraum nehmen dürfen. Der Verkehrsversuch ließe sich sicher auch noch erweitern.“ Ein weiterer Gast sagt: „Ohne Autos ist die Stimmung hier entspannter. Die Innenstadt sollte eine reine Fußgängerzone sein.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Verbot für Autos in der Brüggstraße bringe noch etwas Positives mit sich, erzählt Heike Leiendecker, Inhaberin des Geschäfts „Wohnen und Schenken“. Fahrzeuge könnten nicht mehr direkt vor den umliegenden Geschäften parken und so die Bürgersteige für Fußgänger blockieren. Außerdem erhoffe sie sich, dass durch die Erweiterung der Einkaufsstraße mehr Gäste einen direkten Blick auf ihr Geschäft werfen können. Leiendecker hat vor ihrem Laden zusätzlich zwei Bänke und Pflanzen aufgestellt, um auf diesen aufmerksam zu machen.

Von Katharina Degrassi und Leoni Gau