Greifswald

„Tut uns Leid, wir haben geschlossen“, heißt es auf der Internetseite des Griechischen Restaurants Athen. Dieser kleine Satz steht stellvertretend für nichts Geringeres als die größte Herausforderung, mit der es die Greifswalder Gastronomen je zu tun bekommen haben. Wie alle anderen im Land, mussten auch die Restaurants der Hansestadt am Samstagabend auf unbestimmte Zeit schließen.

Beim italienischen Restaurant „La Piazza“ ist die Stimmung gedrückt. „In der vergangenen Woche sind schon kaum noch Leute gekommen. Ich musste meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, jetzt schließe ich“, sagt Inhaber Ciro Gentile. „Wie es weitergehen soll, weiß ich nicht. Ohne staatliche Unterstützung für die kleineren Unternehmen wird es nicht funktionieren.“ Immerhin das Gespräch mit dem Büro des Vermieters sei freundlich gewesen. „Ohne Einnahmen kann kein Restaurant die Miete bezahlen“, meint er.

Inhaber Ciro Gentile vom „La Piazza“ schließt sein Geschäft so lange es sein muss. Quelle: Anne Ziebarth

Beim „Der gestiefelte Kater“ hat man bereits vor dem Wochenende reagiert.„Unser kleiner Essbereich im Restaurant ist schon seit letzter Woche gesperrt, das wäre einfach zu dicht für die Gäste“, erklärt Philipp Christ, einer der beiden Inhaber.„Wir bieten Kunden einen Abholservice an.“ Der würde gut angenommen. „Freitag war das Ergebnis für die Ausnahmesituation gar nicht schlecht, wir haben mit dem Abholservice rund 60 und 70 Prozent des sonstigen Umsatzes erreichen können. Aber wir müssen sehen, wie es weitergeht.“ Seine zwei Mitarbeiter will er voll bezahlen. „Dass wir so klein sind, hat den Vorteil, dass wir nicht so viele Unkosten haben.“

Beim „Poro“ hat sich Inhaber Thomas Schmidt gegen einen Lieferservice entschieden. „Wir haben Burger und Pommes frites oder Schnitzel auf der Karte“, sagt er. „Das sind Gerichte, die keine Lieferung vertragen.“ Man werde sich nur noch auf die Belieferung der medizinischen Einrichtungen konzentrieren. Eine Möglichkeit für Kunden gibt es aber trotzdem: „Wer sich um acht Uhr morgens oder am Vortag für eines der beiden Mittagsgerichte entscheidet, kann sich das Essen abholen.“ Die vergangene Woche sei bereits sehr schwer gewesen. „Die Geschäfte haben geschlossen, das Rathaus ist zu – die Kunden sind weggeblieben.“ Die Entscheidung der Landesregierung kam seiner Meinung nach zu spät, meint er. „Aber ich möchte auch nicht kritisieren. Es gab so eine Situation noch nie“, sagt er. „Es wäre unfair, jetzt nur zu meckern.“ Seine zehn Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken, ein Koch bereitet die Mittagsgerichte vor. „Strom und Mietkosten und Leasingraten bleiben trotzdem “,sagt er. „Ohne Unterstützung geht das nicht.“ Wichtig sei für ihn, dass die regionalen Unternehmen zusammenhalten.

Ungewohnte Stille auf dem Greifswalder Markt Quelle: Anne Ziebarth

Das findet auch Peter Mosdorf von der Brasserie Hermann: „Ich hoffe sehr, dass die kleinen Unternehmen aus Greifswald es schaffen“, sagt er. Er hat mit seinem Team in den vergangenen Tagen eine Lieferkarte erstellt. „Bis in die Nacht haben wir getüftelt“, sagt er „Auf unserer Facebookseite kann man das Angebot sehen. Wer weiß, wenn die Ausgangssperre noch kommt, ist ein Lieferservice vielleicht eine Chance, die Zeit zu überstehen.“ Das haben sich wohl auch Ines und Antje Büttner vom Restaurant Büttners gedacht, allerdings müssen die Gerichte hier abgeholt werden und zwar mittwochs und freitags .Hier gibt es auf der Internetseite wöchentlich andere „Boxen“ mit Spezialitäten wie Quinoa, Kaninchen oder Octopus sowie dem passenden Wein. Auch das Boddenhus setzt auf einen Abhol- und Lieferservice für die Mittagsangebote.

ImLogenhaus setzt man ebenfalls auf Belieferung. „Die letzte Woche war schlimm. Wir hatten 90 Prozent weniger Gäste“, sagt Inhaberin Janett Lewerenz. Jetzt schaut sie mit Restaurantleiterin Sandra Moll nach vorne. „Wir haben einen Lieferservice an den Start gebracht“, sagt sie. Und freut sich über die ersten Erfolge. „Gestern kam die erste Bestellung. Knolle, Salat und Schnitzel.“

Lesen Sie weiter

Von Anne Ziebarth