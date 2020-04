Greifswalder Gastronomin zum Außer-Haus-Dienst: „Wir wollten nicht einfach abwarten“

Greifswald

Das Café Küstenkind, die Brasserie Hermann, das Logenhaus oder sogar Greifswalds Urkneipe das Ravic: Es ist nur eine kleine Auswahl von Gastronomen, Café- oder Barbesitzern, die auf die landesweite Schließung von Lokalitäten mit einem Lieferservice reagierten.

Das Außer-Haus-Geschäft wird womöglich vorerst bleiben. Denn gastronomische Betriebe bleiben nach der aktuellen Verordnung auch weiterhin geschlossen.

Kaffeebike : Hohe Einnahmen sonst mit Veranstaltungen

Zwei Wochen parkte Klaus Ewert, der in der Hansestadt auch unter dem Pseudonym Kaffee-Klaus bekannt ist, seine mobile Kaffeebar zu Hause, bis er sich entschloss, einen Lieferservice anzubieten: „Das Herumsitzen war fast noch schlimmer, als keinen Umsatz zu machen“, sagt der 57-Jährige. Seit Anfang April beliefert er seine Kunden nun mit seinen Kaffeespezialitäten, fährt dazu mit seinem Kaffeebike direkt vor die Haustür. „Es gibt einen Mindestbestellwert von sieben Euro. Meistens sagen die Kunden ihren Nachbarn Bescheid, die dann auch noch Kaffee bei mir kaufen.“

Bis zu zwölf Bestellungen am Tag würden bei Klaus Ewert durchschnittlich eingehen. „Es rentiert sich nicht wie vorher, aber man hat sein Grundeinkommen zusammen.“

Während Klaus Ewert mit seinem Kaffeebike tagsüber oft am Beitzplatz anzutreffen ist, würden vor allem Veranstaltungen, auf denen er seine Kaffeespezialitäten verkauft, einen großen Teil seines Umsatzes ausmachen. Nun entschieden Bund und Länder: Großveranstaltungen bleiben voraussichtlich bis 31. August untersagt. Ein herber Schlag für Ewert: „Ich rechne erst ab Herbst wieder mit einem normalen Geschäft.“

Klaus Ewert nimmt vor allem bei Veranstaltungen einen Großteil seines Umsatzes ein. Diese sind allerdings bis voraussichtlich Ende August untersagt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Restaurant Büttners : Lieferservice deckt einen Teil der Fixkosten

Antje Büttner vom gleichnamigen Restaurant, das sie gemeinsam mit ihrer Frau Ines im Ortsteil Wieck betreibt, hofft dennoch darauf, bald wieder öffnen zu können. Die ersten Tage nach dem Beginn der Coronakrise waren von Hochs und Tiefs geprägt, sagt sie. „Jetzt haben wir uns eingespielt und sind kämpferisch.“

Zwischen drei bis fünf verschiedene Essensboxen bietet das Gourmet-Restaurant nun per Lieferung an, die mit verschiedenen Produkten gefüllt werden und zu Hause per Anleitung fertig gekocht werden. „Es wird sehr gut angenommen. Wir konnten damit auch neue Leute erreichen, die sonst nicht zu uns gekommen wären.“

Wie viele Bestellungen durchschnittlich eingehen, kann Antje Büttner nicht genau sagen. Nur so viel: „Vergangene Woche haben wir von unserem Bauern 28 Kilogramm Lamm verarbeitet.“ Mit dem Lieferservice werde ein Teil der laufenden Kosten zwar gedeckt. „Für uns ist es dennoch auch eine mentale Angelegenheit. Wir wollen nicht einfach nur abwarten, sondern auch etwas tun und für die Gäste weiterhin da sein“, sagt Büttner, die hofft, dass ab Pfingsten gastronomische Betrieb wieder öffnen dürfen.

Von Christin Lachmann