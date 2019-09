24 Geburten in Greifswald und Anklam: Das erste Foto von Marie

Greifswald/Anklam

Willkommen im Leben! 24 Kinder sind in der vergangenen in den Kliniken Greifswald und Anklam geboren worden. Und erstaunlich: Die allermeisten waren größer als 50 Zentimeter. Ein Sonntagskind wollte ganz besonders hoch hinaus: und zwar der Ahlbecker Arian Ritsch, der am 22. September um 14.50 Uhr das Licht der Welt erblickte. Er war mit 56 Zentimetern überragend – im Wortsinn – und hatte dabei ein Gewicht von 4830 Gramm.

Zur Welt kam Arian in der Unimedizin Greifswald. Dort hatte die Woche mit der Geburt von Jorden Gansaubegonnen. Der kleine Karlshagener kam am 16. September um 7.34 Uhr zur Welt – 53 Zentimeter groß und 3740 Gramm schwer. Am 17. September folgten ihm ein Dreierpack – und zwar kurz hintereinander – um 8.24 Uhr der Neuenkirchener Oliver Bode(55 cm,4120 g), um 8.35 Uhr der Greifswalder Thien Peter Müller(53 cm, 3300 g) und um 9.09 Uhr die Greifswalderin Lisa Wittmann (53 cm, 4310 g). Ihren Geburtstag am 18. September feiert künftig Sophia Moritz(52 cm, 3240 g), die um 14.04 Uhr das Licht der Welt erblickte und künftig in Greifswald lebt. Einen Tag später – am 19. September – wurden der Neu-Greifswalder Milo Kurpchereit(0.43 Uhr, 51 cm, 3245 g), Henry Benjamin Rügeraus Glashütte (11.46 Uhr, 52 cm, 3860 g) und Luna Heydenaus Greifswald (14.52 Uhr, 50 cm, 3580 g) geboren.

Die derzeit wohl jüngste Einwohnerin Gützkows ist Merle Hermine Grulich(50 cm, 3450 g), die am 20. September um 19.42 Uhr entbunden wurde. Den 21. September als Geburtstag haben Helene Techaus Greifswald (2.40 Uhr, 50 cm, 3660 g), die ebenfalls in Greifswald beheimatete Emma Neumann(7.20 Uhr, 51 cm, 3800 g) und Ella Schulzaus Sundhagen (17.02 Uhr, 50 cm, 3680 g).

In der Anklamer Ameos-Klinik gab es vergangene Woche vier Geburten. Dies waren am 14. September um 3.31 Uhr Linus Schnell aus Meiersberg (52 cm, 3400 g), am 18. September um 0.43 Uhr Jaron Kurt Münickel aus Friedland (53 cm, 3680 g), am 19. September um 13.02 Uhr Marie Kriegaus Wolgast (53 cm, 3800 g) und am 20 September um 14.26 Uhr Lina Schäferaus Ferdinandshof (49 cm, 3370 g).

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben – selbstverständlich auch jenen, die nicht in der Zeitung genannt werden sollen.

Von Thomas Pult