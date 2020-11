Greifswald

Die Geologin Dr. Anna Gehrmann vom Institut für Geographie und Geologie der Universität Greifswald wird mit dem Hanns-Bruno-Geinitz-Preis der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden ausgezeichnet.

Den Preis, der an junge Geowissenschaftler für herausragende Leistungen vergeben wird, erhält die Greifswalder Geologin für ihre Dissertation über eiszeitliche Auswirkungen auf die Kreideküste Rügens. Der preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Anzeige

Auswirkungen der Eismassen auf Rügener Kreideküste

Ice-Age an der Ostsee: Anna Gehrmann beschäftigte sich in ihrer Dissertation mit der Frage, wie die Gletscher in der letzten Kaltzeit die Rügener Kreideküste verändert haben. In einer umfangreichen Studie, in der sie größtenteils neue, computergestützte Methoden verwendete, konnte sie die zeitliche Aufeinanderfolge verschiedener Eisvorstöße nachvollziehen. In einem detaillierten Modell zeigt die Geologin, wie die Rügener Kreide durch die Eismassen in Schuppen zerlegt und aufeinander geschoben wurde.

Basierend auf Arbeiten aus den 1970er Jahren und vielen eigenen Studien im Gelände hat die Geologin die Strukturen der Rügener Kreidefelsen digitalisiert. Die Verformungen durch die Gletscher hat sie in vielen einzelnen Schritten zurückverfolgt. Damit konnte sie die Rügener Kreideküste mit ähnlichen Komplexen, beispielsweise auf Møn in Dänemark, vergleichen und in einen zeitlichen und strukturellen Zusammenhang bringen.

Mit „summa cum laude“ promoviert

Ihre Promotion schloss Anna Gehrmann bereits im Dezember 2018 mit dem Prädikat „summa cum laude“ ab. Erst vor kurzem wurde sie mit dem Nachwuchspreis der Deutschen Quartärvereinigung für ihre wissenschaftlichen Beiträge über die von Gletschern geprägten Kreidefelsen auf Rügen ausgezeichnet.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Der von der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden vergebene Preis ist nach Hanns Bruno Geinitz (1814 – 1900) benannt, einem bedeutenden deutschen Geologen, Mineralogen und Paläontologen. Geinitz war unter anderem von 1857 bis 1894 Direktor des Königlichen Museums für Mineralogie und Geologie in Dresden, das er zu einer der führenden geowissenschaftlichen Institutionen in Europa ausbaute. Unter der Bezeichnung Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden gehört es heute zu den Forschungsinstituten und Naturmuseen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, die ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main hat.

Von OZ