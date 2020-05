Greifswald/Stettin

Die Universität Stettin ( Szczecin) verleiht dem Greifswalder Universitätsprofessor für Allgemeine Geschichte der Neuzeit die Ehrendoktorwürde. Der Beschluss des Senats erfolgte einstimmig auf Empfehlung der Gutachter Prof. Radosław Gaziński von der Universität Stettin und Prof. Bogusław Dybaś von der Nicolaus-Copernicus-Universität in Thorn (Toruń). Der Festakt soll nach Beendigung der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nachgeholt werden. Eine polnische Zeitung berichtet unter der Überschrift „Światomy format - lekkość stylu (Weltformat - Leichtigkeit des Stils)“ über den Beschluss und die Gründe für diese Ehrung.

North ist einer der erfolgreichsten, weltweit anerkannten und zitierten Wissenschaftler der Universität Greifswald und besitzt bereits seit 2014 den Ehrendoktor der Universität Dorpat ( Tartu) in Estland. Ihm sei es maßgeblich zu verdanken, dass Greifswald heute ein internationales Zentrum der Ostseeraumforschung ist, würdigen die Gutachter. Dybas hebt auch ausdrücklich die beeindruckenden Kenntnisse der polnischen Literatur des Kollegen hervor. Der Greifswalder Historiker ist Sprecher des internationalen Graduiertenkollegs „Grenzräume in der Ostseeregion: Der Wandel kultureller und mentaler Grenzen im Ostseeraum“ mit den Universitäten Lund ( Schweden) und Dorpat. Er hat zahlreiche Bücher zu einem breiten Themenspektrum veröffentlicht. North wurde 1995 an die Universität Greifswald berufen. Der gebürtige Gießener wurde in dieser hessischen Universitätsstadt promoviert,1988 habilitierte er sich in Kiel.

