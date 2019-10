Einweihung des Gesundheitszentrums in Greifswald verzögert sich

Greifswald

An der Salinenstraße gegenüber dem Grundstück des Ruderclubs „Hilda“ wird auf einem großen Plakat um Fachkräfte geworben. Aber außer der Bodenplatte ist auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Gelände von einem Carecenter ( Gesundheitszentrum) noch nichts zu sehen. Mit diesem innovativen Projekt der Gesunderhaltungswirtschaft verbindet sich die Hoffnung auf weitere Firmenansiedlungen.

Erster Termin war Ende 2018

Im Februar war von der Eröffnung im September/Oktober dieses Jahres die Rede. Alles in allem verzögert sich die Eröffnung mittlerweile über ein Jahr. Im Juni letzten Jahres war die Eröffnung für Ende 2018, spätestens im Februar 2019 avisiert worden. Es hieß, die Planungen seien fertig, die Firmen beauftragt. Ja die bereitstehenden Fördermittel könnten verfallen, wenn nicht bis Ende 2018 gebaut wird. Im Frühjahr 2019 wurde die erste Zeitverschiebung damit begründet, dass es länger als erwartet dauerte, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten.

„Wir bekommen keine Handwerker“, begründet Claus-Peter Röhr, der Geschäftsführer des Investors, der Vilua Healthcare GmbH, die neuerliche Verzögerung. So heißt die Firma FPx5 heute.

„Der Museumshafen bleibt grün“

Ihre am Museumshafen geplante Investition bewegte Stadt 2018 die Stadt. Zunächst sollte auf einer Grünfläche neben dem Anleger der „Stubnitz“ gebaut werden. Das verhinderte die Bürgerinitiative „Der Museumshafen bleibt grün“. Ihr klarer Erfolg bei einem Bürgerentscheid hat auch bewirkt, dass neben der „Stubnitz“ keine Gaststätte stehen darf. Das war zuvor laut bestätigter Rahmenplanung der Stadt möglich. Es gab Interessenten für eine Gaststätte mit gläserner Front zum Ryck. Andere von der Stadt angebotene Flächen lehnte Röhr mit der Begründung unzureichender öffentlicher Sichtbarkeit ab.

„Unser Stahlbauer hat jetzt angekündigt, Mitte November mit den Arbeiten zu beginnen“, sagt Röhr zum aktuellen Stand der Bauarbeiten. „Es ist kein großer Auftrag und darum für Firmen nicht sehr lukrativ.“ Denn das Zentrum bestehe vor allem aus Holz, die nötigen Bauteile seien fertig. Darum gehe es nach der Fertigstellung des Stahlgerüstes schnell.

Futuristischer Bau mit Café

Zwischen Festwiese und Segeltuchwerkstatt soll ein zweistöckiges, futuristisch anmutendes Gebäude mit markanter runder Front entstehen. Ein öffentliches Café sowie ein Bereich mit stadtgeschichtlichen und touristischen Informationen sind Teil des Konzeptes.

Die international agierende Firmengruppe ipexhealth mit Standorten in den USA, Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in der Zwischenzeit deutlich größer geworden. „Wir haben jetzt in der Vilua an unseren Standorten in Berlin so 170, in München zehn und in Greifswald ebenfalls zehn Mitarbeiter.“ Bis zu 40 sollen es in der Hansestadt werden.

Im November Einweihung in der Gützkower Landstraße

Aktuell sind es beim zweiten größeren Greifswalder Standort in der Gützkower Landstraße 36 bis 40 etwa zehn. Hier erwarb Vilua Räume eines früheren Callcenters. „Nach dem Ende der Umbauarbeiten feiern wir am 14. November die Einweihung“, informiert Röhr. „Es ist allerdings schwierig, Mitarbeiter zu finden, vor allem im IT-Bereich.“ Eine Leiterin gehöre bereits zum Team. Die Umsetzung des Vorhabens in der Gützkower Landstraße habe zuletzt Vorrang gehabt. Vilua entwickelt digitale Technik und Ausstattung von Arztpraxen. Ferner gibt es im Greifswalder Biotechnikum einen Forschungs- und Entwicklungsstandort.

Weniger Aufwand und schnellere Untersuchungen

In einem Schauraum an der Salinenstraße werden sich Mediziner künftig zum Beispiel über das Präventiometer informieren können. Hier sind bis zu 17 verschiedene Untersuchungen möglich. Das Gerät ermöglicht Hörtest, Sehtest, Auswertung von Bluttests und so weiter in etwa einer Stunde. Des bedeutet eine enorme Zeitersparnis und einen wesentlich geringeren Aufwand. Im Angebot ist auch eine Carecenter-Variante für Krankenhäuser. Laut Selbstdarstellung gibt es ein Referenzobjekt im Klinikum Braunschweig.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Vilua Healthcare GmbH seit 2017 tätig. In Kooperation mit dem Land und der Unimedizin Greifswald und gefördert von der EU bietet sie eine mobile Gesundheitsförderung mit einem speziellen Bus an. Gesundheitschecks und Gesundheitscoaching werden vor Ort möglich.

