Am 30. November wird der Bau des neuen Care Centers ( Gesundheitszentrums) an der Salinenstraße fertig sein. Das kündigt Claus-Peter Röhr an, der Geschäftsführer des Investors, der Vilua Healthcare GmbH.

Am Museumshafen entsteht eine digitale Arztpraxis, hier soll künstliche Intelligenz (KI) für Beratung und Behandlung entwickelt werden. Dank Verbindung mit Expertensystemen steht modernstes medizinisches Wissen für die Diagnose, für die Auswertung zum Beispiel von Ultraschallbildern und weitergehende Schritte zur Verfügung.

Blick zum Gesundheitszentrum über den Ryck Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Sophia“ grüßt von der Videoleinwand

Die von einer Hongkonger Firma entwickelte digitale Empfangsdame „Sophia“ wird nach Fertigstellung des Care Centers die Kunden von einer großen Videowand begrüßen, schildert Röhr. Ein Präventiometer ermöglicht dann einen schnellen und umfassenden Gesundheitscheck. Viele wichtige Daten wie Körpergewicht, Blutdruck, Hör- und Sehvermögen oder auch der Stresslevel werden ermittelt. Der große Vorzug ist die Kopplung mit den neuesten Ergebnissen von Studien und dem gesamten zugänglichen Expertenwissen.

Projektentwicklung im Obergeschoss

Ein Gespräch mit einem realen Arzt, Präventionscoachings und im Bedarfsfall Behandlungen schließen sich an die umfassende Diagnose an. „Im Erdgeschoss erfolgt die Demonstration der Möglichkeiten des Zentrums und deren Test sowie die Fertigung“, fasst Röhr zusammen. Im Obergeschoss des neuen Hauses wird dann an Projekten der KI-Entwicklung gearbeitet.

Der Greifswalder Wirtschaftsamtsleiter Fabian Feldt probiert bei der Eröffnung in der Gützkower Landstraße das Präventiometer aus Quelle: eob

Alle Greifswalder und Gäste profitieren über die Gesunderhaltung hinaus. Die Mitarbeiterkantine an der Salinenstraße mit Außenplätzen im Erdgeschoss wird ein öffentliches Café sein. Gäste können vom begrünten Dach den Blick auf die Stadt genießen, und die öffentliche Zugänglichkeit der Toilette ist ein Gewinn für Besucher der Greifswalder Partymeile.

Einweihung des Gesundheitszentrums in Greifswald verzögert sich

Die Botschaft von Claus-Peter Röhr ist indes nicht neu. Schon 2018 und 2019 sollte die Einweihung des Gesundheitszentrums gefeiert werden. Vor über eineinhalb Jahren begannen die Arbeiten mit der Pfahlgründung. Schließlich stand die Außenhülle, aber dann passierte wieder nichts.

Haus sollte zunächst direkt am Ryck stehen

Hier sollte ursprünglich gebaut werden Quelle: OZ-Archiv

Aber nun wird gehörig Druck gemacht. Claus-Peter Röhr ist jetzt viel in Greifswald, um die Arbeiten zu beschleunigen. Vor drei Jahren bewegte das Projekt die Hansestadt, damals hieß das Unternehmen Vilua Healthcare noch FPx5. Mit einem erfolgreichen Bürgerentscheid erreichte die Initiative „Der Museumshafen bleibt grün“, dass nicht wie zunächst geplant nahe dem Anleger der „Stubnitz“, sondern an der Salinenstraße entsteht. Mit Ausstattung werden etwa drei Millionen Euro investiert.

Bürgerentscheid zum Museumshafen kommt

Claus-Peter Röhr im Obergeschoss des Gesundheitszentrums Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Ab Dezember dieses Jahres wird die Einrichtung eingebaut und Mitarbeiter kommen nach Greifswald“, sagt Röhr. „Im März 2021 wollen wir die Einweihung feiern.“ Etwa 40 Frauen und Männer sollen dann hier arbeiten.

Als Ursache der Verzögerung nennt Röhr den schnellen Ausbau der Firma, es standen andere Vorhaben im Vordergrund. 2019 bezog der Gesunderhaltungsdienstleister Vilua IT Solutions GmbH & Co. KG ein früheres Callcenter in der Gützkower Landstraße. Die dortigen Mitarbeiter sind in den Bereichen Service Center, Software- und App-Entwicklung, Data Science und Produktmanagement aktiv.

100 neue Arbeitsplätze in Greifswald

Partner ist die Unimedizin Greifswald

Hier wird zum Beispiel – gefördert von der EU – seit Mai dieses Jahres eine Gesundheits-App, eine Anwendung für das Smartphone, mit vielen Angeboten für die Nutzer wie passgenaue Vorbeugemaßnahmen auf der Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes und das Management der Medikation von Patienten entwickelt.

Partner ist die Unimedizin Greifswald. Auch die Anmeldung im Gesundheitszentrum am Hafen wird per App erfolgen. „Ab 2021 ist die elektronische Gesundheitskarte Pflicht“, erinnert Röhr. Damit stünden auch die erforderlichen Daten über den Patienten zur Verfügung. „Mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz sparen die Ärzte viel Zeit für die Arbeit mit den Patienten, das wollen wir hier erlebbar machen“, wirbt Röhr für die Entwicklung. „Der Datenschutz wird natürlich gewährleistet.“

Im Bus der Unimedizin Quelle: UMG

Die Vilua Healthcare GmbH ist seit 2017 in der Region aktiv. Die Firma bietet mit der Universitätsmedizin Greifswald und gefördert von Land und EU eine mobile Gesundheitsförderung für ortsansässige Arbeitgeber an. Ein spezieller Bus fährt zu den Unternehmen und führt Gesundheitschecks sowie ein anschließendes Gesundheitscoaching durch. „Wir planen ein zweites stationäres Gesundheitszentrum im ländlichen Raum in einer Entfernung von 60 bis 70 Kilometer von Greifswald“, informiert Röhr.

Gesundheitscheck im mobilen Medizinbus

Café soll Karrieretreff sein

Insgesamt habe die Vilua Healthcare GmbH jetzt 200 Mitarbeiter, informiert Röhr. Viele befinden sich jetzt im Homeoffice. Sie sind in Braunschweig, München und vor allem in Berlin tätig. Greifswald wird mit der Einweihung des Gesundheitszentrums wachsen. Bereits an der Gützkower Landstraße tätige Studenten sollen im Care Center oder der Teledokumetnation tätig werden. „Unser Café wird ein Karrieretreff sein“, so der Geschäftsführer.

Die Entscheidung für Greifswald sei aufgrund der vorhandenen Kompetenzen, der starken Gesundheitswirtschaft und der kurzen Wege in einer kleinen Stadt gefallen. Davon erhofft sich Röhr eine schnellere Entwicklung als in größeren Orten.

Von Eckhard Oberdörfer