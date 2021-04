Greifswald

Im Minutentakt fahren Autos durch das Gewerbegebiet Herrenhufen Nord. Doch Konkurrenz von Liefer- oder Firmenfahrzeugen müssen sie auf dem Weg zwischen der Siemensallee und Herrenhufenstraße kaum befürchten. Viele verfügbare Flächen sind noch grüne Wiese, wo sich eigentlich Betriebe ansiedeln sollen.

Das insgesamt 40 Hektar große Gewerbegebiet wurde 2014 von der Stadt für insgesamt 8,8 Millionen Euro erschlossen, wovon das Land 6,8 Millionen Euro übernahm. Trotz Leerstands sei Interesse da, sagt Jan Engelbrecht, bei der Stadtverwaltung für die Unternehmensbetreuung zuständig. „Die Nachfragen nach kleinen Flächen bis 5.000 Quadratmeter nehmen zu.“ Dabei handele es sich vor allem um Anfragen von Greifswalder Unternehmen, denen ihre alten Standorte zu klein geworden seien. Seit 2019 rücke Herrenhufen Nord stärker in den Fokus der Unternehmer.

Unternehmen wollen kleine Grundstücke

Einer von ihnen ist Arne Lüsch, Inhaber der Firma Metallgestaltung Lüsch. Doch die verfügbaren Grundstücke waren für ihn zu groß. „Ich weiß von vielen Unternehmen in Greifswald, die sich gerne ansiedeln würden, aber keine großen Grundstücke brauchen“, sagt Lüsch. In seinem Fall haben Nachfragen bei der Stadt und die Zusammenarbeit mit einem befreundeten Unternehmer die Lösung gebracht: Die Geschäftsleute einigten sich darauf, ein ursprünglich rund 7.500 Quadratmeter großes Grundstück teilen zu lassen. So konnte Lüsch auf insgesamt 4.500 Quadratmetern bauen.

Arne Lüsch hat eine neue Produktionshalle im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord bauen lassen. Quelle: Christopher Gottschalk

Anschlussleitungen für Wasser und Strom musste er jedoch teilweise selbst finanzieren, weil die Anschlüsse nur auf dem Teil des Grundstücks eingebracht wurden, der dem befreundeten Unternehmer vorbehalten ist. „Das war aber kein nennenswertes Problem“, sagt Lüsch. Der Selbstständige ist nun zufrieden mit der Situation: „Insgesamt ist es hier top.“ Seit Dezember 2020 produziert der Betrieb mit insgesamt 10 Mitarbeitern, der vorher in der Gützkower Landstraße saß, in einer neuen Produktionshalle, die mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wurde.

Stadt will große Flächen vorhalten

Die Firma Trockenbau Schubert gehört ebenfalls zu den Unternehmen, die in Herrenhufen Nord auf rund 6.000 Quadratmetern neu gebaut haben. Der vorherige Firmensitz im Elisenpark war zu klein geworden, sodass Inhaber Sven Schubert nach Alternativen suchte. „Für uns ist das hier natürlich eine Verbesserung. Es gibt eine gute Anbindung, die Straßen sind neu gemacht. Ich bin hier zufrieden“, sagt er. Hätte er in Greifswald keine Flächen gefunden, hätte er auch außerhalb der Stadtgrenzen gesucht. „Es hätte dann auch sein können, dass die Firma Greifswald verlassen hätte.“

Ein Blick auf die Webseite von Invest in Mecklenburg-Vorpommern, einer Übersichtskarte mit verfügbaren Gewerbegebieten im Land, verrät, dass in Herrenhufen Nord noch Grundstücke in der Größe von 16.000, 13.000 und 22.000 Quadratmetern frei sind. Ähnliche Größen sind auch im angrenzenden Technologiepark verfügbar. Es sei gut, diese Flächen parat zu haben, wenn größere Unternehmen anfragen, schätzt Unternehmensbetreuer Jan Engelbrecht ein. Deswegen werden sie nicht vorsorglich verkleinert. Grundstücksteilungen wie im Fall von Arne Lüsch sind möglich, gehen aber auf Kosten der Unternehmer.

Eine halbe Million Euro durch Verkäufe

Andere Flächen zwischen 3.500 und 10.000 Quadratmetern sind in Herrenhufen Nord reserviert. Die Reservierungsfrist werde von der Stadt festgelegt und betrage meist sechs Monate, könne aber auch auf ein Jahr verlängert werden, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Eine Verkaufsgarantie bedeutet das nicht.

In den angrenzenden Gewerbegebieten Herrenhufen Süd und dem Technologiepark ist die Auslastung größer, auch am Helmshäger Berg sind nur wenige Flächen frei oder noch nicht reserviert. „Sollten die Reservierungen in Herrenhufen Nord, Süd und dem Technologiepark in Verkäufe münden, könnten es in diesem Jahr insgesamt neun Grundstücksverkäufe werden“, sagt Jan Engelbrecht. Ein Rekordwert, bisheriger Höchststand war das Jahr 2019 mit vier Verkäufen.

Insgesamt seien durch Verkäufe allein in Herrenhufen Nord bisher 530.000 Euro an die Stadt geflossen, so Stadtsprecherin Reimann. Auf bereits verkauften, aber noch nicht bebauten Flächen könnten bald neue Räumlichkeiten entstehen: Es sei damit zu rechnen, dass die Käufer mit den Bauarbeiten 2021 bzw. 2022 beginnen, die Kaufverträge enthalten eine Bauverpflichtung.

Weiterhin hohes Interesse

Das Land als Fördermittelgeber ist mit dem Fortschritt in Herrenhufen zufrieden. „Es handelt sich um einen ehemaligen Militär- und Industriestandort, der hochgradig kontaminiert war, von dem Gefahr für Umwelt und Gesundheit ausging und der mit der Umsetzung der Maßnahme für vorhandene und künftige Ansiedlungen hergerichtet wurde“, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Er verweist auf das weiterhin hohe Interesse von Unternehmen an den Flächen. „Zu berücksichtigen ist auch, dass ansiedlungswillige Unternehmen schnell verfügbare Flächen brauchen, insoweit ist ein gewisser Vorrat an baureifen Flächen für attraktive Wirtschaftsstandorte erforderlich.“

Von Christopher Gottschalk