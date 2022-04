Greifswalder Goalballerin: „Auf dem Feld sind letztlich alle blind“

Greifswald

Kein Jubel, keine Anfeuerungsrufe, kein Klatschen: Wenn der Ball auf diesem Feld ins Rollen kommt, muss absolute Stille herrschen. Für die Zuschauer auf den Rängen eine gewöhnungsbedürftige Situation. Für die Mannschaften hingegen ein entscheidendes Element, um hören zu können, wo sich der Ball befindet.

Goalball ist die weltweit beliebteste Ballsportart für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Das Ziel besteht darin, den Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Das Feld beim Goalball misst 18 mal 9 Meter. Die Tore sind genauso breit wie das Spielfeld und 1,25 Meter hoch. Drei Spieler müssen dieses verteidigen, gleichzeitig jedoch auch den Ball in den gegnerischen Kasten befördern. Gespielt wird mit einem 1,25 kg schweren Hartgummiball, der im Inneren Glöckchen enthält. Bei allem, was sie tun, müssen sie sich auf ihr Gehör verlassen.

„Ich habe den Vorteil, dass ich es gewohnt bin, nichts zu sehen“

Seit dem vergangenen Jahr gibt es auch in der Hansestadt mit den „Greifswalder Hechten“ eine Goalball-Mannschaft, die bei der Greifswalder Sportgemeinschaft 01 angesiedelt ist. Aufgebaut hat sie Heiko Prinz. Der 42-Jährige aus der Nähe von Marlow hat den Seh­behindertensport in ganz MV vorangetrieben. Neben Greifswald und der ­Goalball-Hochburg Rostock, wo 2019 die Europameisterschaft stattgefunden hat, gibt es die Sportart auch in Schwerin, Franzburg und Neukloster.

Franziska Weber spielt seit acht Jahren Goalball. Bevor die heute 19-Jährige 2013 erblindete, litt sie bereits an einer Sehbeeinträchtigung: „Es ist schön, dass es einen Sport gibt, den ich als Blinde machen kann. Der Sport ist zwar nicht so bekannt wie Fußball, dennoch kommt man viel herum.“ Durch Goalball konnte sie nach Portugal, Ungarn und sogar nach Australien reisen.

„Auf dem Feld sind letztlich alle blind. Ich habe den Vorteil, dass ich es gewohnt bin, nichts zu sehen. Der Sport ist daher für sehende deutlich schwieriger“, erklärt die junge Spielerin weiter. Denn auch nicht sehbehinderte Sportler dürfen auf das Feld. Um Fairness zu garantieren, müssen alle Spieler eine Augenbinde tragen – egal ob sehend oder blind. Franziska Weber steht auch als sogenannter Center auf dem Spielfeld. In dieser Position gibt sie den Takt an: „Ich muss darauf vertrauen, dass die anderen das machen, was ich ihnen sage. Ich muss darauf bauen können, dass sie mir vertrauen.“

Von der Unimedizin erhielten die Greifswalder Goalballer neue Trikots. Quelle: Christin Lachmann

Dynamische und intensive Spielweise

Orientierungssinn und Kommunikation im Spiel seien Grundvoraussetzungen für den Sport, erklärt Trainer Heiko Prinz: „Es ist auch eine Sportart, die sehr vom Trainer dominiert ist. Das bedeutet, dass ich das Auge der Spieler bin.“ Doch coachen darf er sein Team nicht etwa während des Spiels, sondern nur in den Unterbrechungen. „Ich muss mir also genau merken, was passiert ist und es dem Team dann sagen.“ Körperkontakt zum gegnerischen Team gibt es nicht.

„Der Ball muss zweimal den Boden in zwei definierten Bereichen berühren, damit der Gegner die Möglichkeit hat, den Ball und die Ballrichtung zu hören. Dann wird gewechselt“, erklärt Prinz eine weitere Regel des Spiels. Ursprünglich kommt der Coach aus dem Volleyball. Die „dynamische und intensive“ Spielweise von Goalball hatte ihn jedoch überzeugt zu wechseln.

Wer hat’s erfunden? Entwickelt wurde Goalball vom Österreicher Hans Lorenzen und dem Deutschen Sepp Reindle zur physischen und sozialen Rehabilitation von blinden Kriegsversehrten. Das erste Goalball-Match fand bereits 1946 statt. Im Jahr 1976 wurde es in Toronto bei den Paralympischen Spielen ins Programm aufgenommen. Zuerst wurden nur Wettbewerbe für Herren ausgetragen, ab 1984 kamen auch Wettbewerbe für Frauen hinzu. Die erste Goalballweltmeisterschaft fand 1978 in Österreich statt. Seit den zweiten Weltmeisterschaften 1982 nehmen auch Damenmannschaften teil. Es gibt in Europa mehrere Goalball-Nationen, die in drei Ligen aufgeteilt sind. Alle zwei Jahre spielt jeder Pool seine Europameisterschaft aus, bei denen die drei besten und die drei schlechtesten Mannschaften jeweils auf- bzw. absteigen. Die Weltmeisterschaften werden alle vier Jahre ausgetragen.

Weil Goalball zwar im Bereich Blindensport populär ist, jedoch nicht so viele Fans wie Fußball hat, muss sich Heiko Prinz immer ins Zeug legen, Sponsoren zu finden. Einen verlässlichen Partner haben die Greifswalder Hechte nun in der Universitätsmedizin gefunden. Das Klinikum spendierte neue Trikots für die Mannschaft. Darüber hinaus stellt die Augenklinik unter Direktor Prof. Andreas Stahl ärztliche Bescheinigungen aus, die sehbeeinträchtigte und blinde Menschen für Wettkämpfe wie die Paralympics oder Landesmeisterschaften benötigen. Die Greifswalder Mannschaft hofft auf weitere Mitstreiter – egal ob sehend oder nicht.

*Das Training findet freitags von 19 bis 21 Uhr und samstags von 9.30 bis 11.30 in der alten Caspar-David-Friedrich-Sporthalle statt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: www.gsg01.de/goalball

Von Christin Lachmann