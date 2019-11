Greifswalder Goldschmied hält Tradition am Leben

Greifswald

Wenn Detlef Kadagies in ein paar Jahren in Rente geht, enden womöglich über 100 Jahre Geschichte. Seit 1905 existiert der Betrieb „Richter Goldschmiedemeister“ in Greifswald. Kadagies ist der vierte Meister, der ihn leitet und wird die Tradition weiterführen, auch wenn sein Handwerk um Nachwuchs ringt. Es laufe dennoch ganz gut, findet er. „Das Geschäft mit Trauringen ist schon eine Hausnummer“, sagt der 57-jährige Kadagies.

Goldschmied Kadagies mag Arbeit mit Edelsteinen

Das Bild vom schwitzenden Schmied an seiner Werkbank ist so nicht mehr stimmig. Es spiele sich weniger in der Werkstatt ab, der Umsatz werde im Verkaufsraum erzielt, wo viele eingekaufte Schmuckstücke angeboten werden. Drei Arbeitsplätze stehen in der Werkstatt an einem alten Holztisch für das Vater-Sohn-Gespann Kadagies bereit. „Wenn ich hier mit einem Stück fertig bin und es besonders schön geworden ist, denke ich: Mensch, das ist ja fast schade, dass ich es jetzt wieder weggeben muss“, sagt Kadagies und grinst verlegen. Die Arbeit mit Edelsteinen wie Opal mache ihm Spaß.

Das hat er schon als Mitarbeiter der Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei während der DDR-Zeit herausgefunden. Da ging es um körperlich schwere Arbeit, aber in seiner Freizeit half Kadagies bereits beim Feinschmied aus, es waren Freunde der Familie. Beim Vater lernte er erste Fähigkeiten wie Bernstein zu bohren. An die Übernahme des väterlichen Betriebs dachte er noch nicht. „Einen Druck oder gar Zwang, den Laden zu übernehmen, gab es nie. Irgendwann wechselte die Bereitschaft dann von fifty-fifty zu 70-30“, sagt Detlef Kadagies.

Werkstatt wie aus alten Zeiten

Der Job bedeutet heute vor allem Verkauf, weniger Handwerk. In der alten Werkstatt, die verlebt und urig aussieht, liegen typische Geräte für einen Goldschmied, etliche Pfeilen, Schmirgelpapier, Zangen und eine Säge, ein Ringstock, Hammer, Glühkohle und Gasbrenner. „Über das Mundstück reguliere ich, ob ich eine Rauschflamme zum Schmelzen oder eher eine scharfe Flamme zum Löten haben möchte.“ Der Arbeitsplatz sieht aus, als hätte sich in den letzten Jahren nicht viel verändert. Sein Handwerk, die Details, lernte Kadagies bei seinem Vater direkt nach der Wende, den Meister packte er Ende der 1990er-Jahre in Erfurt drauf. 2005 folgte die Geschäftsübernahme. Sein Vater arbeitet noch zeitweise im Laden.

Goldschmiedemeister Detlef Kadagies bearbeitet in seiner Greifswalder Werkstatt ein Stück Silber mit einem Gasbrenner. Der Betrieb hat eine über 100-jährige Geschichte. Quelle: Christopher Gottschalk

Ob und wann ein Nachfolger den Laden übernimmt? Unklar: Die Tochter habe einen anderen Beruf gelernt. Als Meister darf Kadagies ausbilden, aber Bewerbungen müsse er immer wieder ablehnen. Zum einen reiche die Arbeit nur für eine Person aus, zum anderen könne er sich keinen Azubi leisten. Als die Bundesregierung vor Kurzem einen neuen Mindestlohn für Azubis beschloss, war Kadagies zwiegespalten. „Ich finde das ja an sich gut. Aber kleinen Betrieben wie mir wird mit der finanziellen Mehrbelastung auch die letzte Hoffnung genommen.“

Internethandel macht Kadagies Konkurrenz

Sein Nachfolger müsse ein Enthusiast sein, ein Optimist. Das Geschäft laufe zwar, aber es könnte besser sein. Die Onlinekonkurrenz. Ungeduldige Kunden. Die Nachfrage nach Massenware statt Unikat. Fakten, die Kadagies nicht ändern kann. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute mit Schmuck satt sind. Gefühlt jeder Eiskunstläufer oder Musikstar hat eine eigene Schmucklinie und der Trend geht dahin, alles mit Edelsteinen vollzupacken. Die gucken alle voneinander ab. Aber einige Kunden scheinen sich auch wieder zum traditionellen Handwerk zu orientieren.“ Sein Brot- und Buttergeschäft seien einfache Arbeiten wie Silberketten mit Anhängern. „Die Leute, die zu uns kommen, kaufen lieber einmal und geben dafür mehr aus.“

Handwerker begrüßen Meisterzwang

Von Christopher Gottschalk