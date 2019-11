Greifswalder Graffito-Haus wird abgerissen

Greifswald

Die Tage der Stilower Wende 3 bis 8 in Schönwalde I sind gezählt. Damit werden auch die großflächigen Graffiti an den beidem Giebeln verschwinden. Der Greifswalder Paul Kroll findet das bedauerlich. „So etwas Schönes darf nicht wieder verschwinden“, meint er. Der Eigentümer, die Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), findet die Kunstwerke ebenfalls sehr gelungen. „Aber es war den Künstlern von Anfang an bekannt, dass die Gebäude abgebrochen werden“, sagt Sprecherin Jana Pohl. Die Graffiti waren im Rahmen des Festivals Urban Art im August entstanden. Andere im Rahmen dieser Woche entstandene Kunstwerke wurden nach Fertigstellung überstrichen. Weil die Giebel in der Stilower Wende so gut ankommen, denkt die WVG für 2020 über Graffiti nach, „die dann ein wenig länger zu bestaunen sind“, so Pohl.

Von eob