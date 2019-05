Greifswald

Partylaune bei den Greifswalder Grünen! Mit lautem Jubel wird in der Brasserie Herrmann jede neue Hochrechnung der Europawahl begrüßt. „Es war schon immer Zeit für die Grünen. Aber jetzt sind die äußeren Umstände so klar, dass unsere Visionen endlich durchdringen!“ sagte Ulrike Berger. Sicher dürfte damit auch der Einzug des Rostocker Grünenpolitikers Niklas Nienaß ins Europaparlament sein. Nach Angaben Bergers bräuchte es dafür rund 19 Prozent. Die Wünsche für die Kreistagswahl: „Wir wollen auf jeden Fall eine eigene Fraktion bilden!“, so Berger. Sechs Prozent wären schön. Vor fünf Jahren erreichte die Partei mit vier Prozent der Stimmen drei Sitze. In der Bürgerschaft peilen die Grünen 14 Prozent an (2014: 10,6 Prozent).

AZ