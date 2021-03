Die Schweriner Pläne für Schulen in MV gehen nicht auf, klagen Lehrer des Jahn-Gymnasiums aus der Hansestadt. Die Schnelltests in Klassenräumen vorzunehmen, sei aus Hygiene- und Datenschutzgründen inakzeptabel. Wie die Pädagogen die Untersuchungen mit ihren Schützlingen nun stattdessen realisieren.

Am Jahn-Gymnasium werden die Schnelltests der Schüler in der Turnhalle und nicht in den Klassenräumen durchgeführt. Quelle: Philipp Schulz