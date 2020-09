Greifswalder Hafenstraße: Warum darf dort niemand mehr lang?

Greifswald

Der Bereich der Greifswalder Hafenstraße in Höhe des ehemaligen Getreidespeichers (Ecke Marienstraße) ist seit Dienstag 13 Uhr voll gesperrt. Weder Fahrzeuge noch Fußgänger und Radfahrer können die Straße nutzen. „Dort abgestellte PKW werden umgesetzt. Eine Umleitung wird ausgeschildert“, teilt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, mit.

„Die Sperrung ist erforderlich, da herabstürzende Bauteile des Speichers die öffentliche Sicherheit gefährden“, sagt Reimann weiter. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Bauteile herunterfallen. „Die Straßensperrung wird aufgehoben, sobald keine Gefahr mehr besteht. Der Eigentümer wurde informiert“, so Reimann weiter.

Abriss des Gebäudes geplant

Zuletzt waren am vergangenen Sonnabend Teile vom Gebäude herabgestürzt und hatten einen Schaden an einem Auto verursacht. Im Herbst letzten Jahres musste die Straße ebenfalls gesperrt werden. Damals drohten Teile des Daches in den öffentlichen Bereich zu fallen. Douglas Fernando, Eigentümer des Alten Speichers, ließ daraufhin Teile der Dacheindeckung entfernen.

Dem Geschäftsführer des Petruswerks gehört der Speicher seit vielen Jahren. Er plant den Abriss des Gebäudes, um dort ein Hotel und Wohnungen entstehen zu lassen. Allerdings folgen den vielfachen Ankündigungen bislang keine Taten. Zwei Abrissgenehmigungen hat Fernando verstreichen lassen. Derzeit liegt keine Genehmigung für den Abriss vor.

Von OZ