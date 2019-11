Greifswalder Handwerker und Experten begrüßen Meisterzwang

Greifswald

Andre Ohseloff bringt das Problem auf den Punkt. „Auf einmal konnte sich gefühlt jeder Raumausstatter nennen, der wollte. Betriebe, die das taten, waren auch für uns Konkurrenz“, sagt der Raumausstatter aus Neuenkirchen. In seinem Handwerk verschwand im Jahr 2004 die Meisterpflicht. Die Bundesregierung aus CDU/ CSU und SPD will die Meisterpflicht nun zum Sommer 2020 in 12 Gewerken, darunter den Raumausstattern, wieder einführen.

Andre Ohseloff befürwortet die Wiedereinführung, weil sie Gesellen zwingen würde, sich ernsthaft Gedanken über Finanzen und Betriebsführung zu machen. Eine Meisterausbildung kostet mehrere tausend Euro, sie dauert rund zwischen einem und drei Jahren. Der Neuenkirchener Polsterer und Raumausstatter machte seinen Meister im Jahr 1995. Nach der Abschaffung der Meisterpflicht (siehe Infokasten) habe er Beispiele erlebt, in denen Betriebe nach kurzer Zeit wegen finanzieller Fehlplanung geschlossen hätten. „Auch eine Veränderung der fachlichen Tätigkeiten ging damit einher. Mancher Malergeselle nannte sich auch auf einmal Raumausstatter.“

Ausbildung in freien Gewerken ist rückgängig

Grund für die Abschaffung des Meisterzwangs war in den Augen von Sven Lehmann Schwarzarbeit. „Man wollte ganz klar die Schwarzarbeiter aus der dunklen Ecke holen. Die wurden dann auf einmal zu Einzelkämpfern, die Preise sanken und heute bildet kaum noch jemand Fliesenleger aus“, sagt der gelernte Fliesenleger, der 2003 Tiles-Art gründete, einen Betrieb für Mosaik- und Fassadengestaltung. Die Stimmung auf dem Bau sei Anfang der 2000er miserabel gewesen, trotz seines Industriemeisters im Hochbau sprang Lehmann in die Selbstständigkeit als Kreativer.

Lehmanns Hauptkritik teilt die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern: In zulassungsfreien Gewerken werde kaum ausgebildet. Bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern seien im Kammerbereich 2004 noch 110 Lehrlinge ausgebildet worden, 2019 seien es nur noch 17 gewesen. Sven Lehmann dazu: „Eine ganze Generation an Fliesenlegern ist verloren. Ich bin skeptisch, dass die Wiedereinführung nun junge Leute für den Beruf begeistert.“

Handwerkskammer Vorpommern will die Meisterpflicht

Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer und Malermeister sehe im Meisterbrief ein Gütesiegel für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und nachhaltiges Unternehmertum. „Ausbildung findet vor allem in meisterpflichtigen Gewerken statt. Von rund 3100 Auszubildenden werden nur 114 in zulassungsfreien Gewerken ausgebildet“, sagt Hochschild. Ende 2018 waren landesweit 4300 Betriebe mit einem zulassungsfreien Handwerk registriert, 332 Betriebe davon haben einen Meister und 158 einen vergleichbaren Abschluss wie den Ingenieur, teilt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Schwerin mit.

Wirtschaftsprofessorin sieht Vorteile für Kunden

Dass Kunden von der Meisterpflicht profitieren, schätzt Susanne Soretz, Professorin am Lehrstuhl für allgemeine Volkswirtschaftslehre sowie Wachstum, Strukturwandel und Handel ein. „Die Qualität des Produkts oder der Dienstleistung kann der Käufer bei Handwerkerleistungen nicht unmittelbar und ohne größeren Aufwand prüfen. Eine Regulierung der Ausbildung kann hier wichtig sein.“ Auf OZ-Nachfrage teilt die Handwerkskammer mit, dass eine Meisterpflicht zudem bei den Kosmetikern und den Bestattern wünschenswert gewesen wäre. Laut Handwerkskammer arbeiten in Greifswald 25 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, genau so viele Raumausstatter, 7 Rolladen- und Sonnenschutztechniker, 4 Estrichleger, 3 Parkettleger und 1 Glasveredler.

Zu den seit 2004 meisterfreien Gewerken gehören auch die Segelmacher. Sebastian Hentschel gehört nach eigener Aussage zu jenen, denen die Abschaffung der Meisterpflicht zugutekam. 2006 gründete er die Tuchwerkstatt. „Ansonsten wäre die Firmengründung extrem erschwert gewesen“, sagt Hentschel. Er hätte bei Segelmachern und auf verschiedenen Werften in Norwegen sein Wissen erworben. Die Qualität seines Betriebes zeige sich in der Kundenzufriedenheit. Die Meisterpflicht sieht er wie die Bundesregierung in Gewerken als sinnvoll an, in denen durch fehlerhafte Arbeit Gefahr für Leib und Leben der Kunden bestehe.

Von Christopher Gottschalk