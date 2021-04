Greifswald

In manchen Greifswalder Hausarztpraxen steht das Telefon nicht mehr still. Die niedergelassenen Allgemeinmediziner und Fachärzte in MV impfen seit kurz nach Ostern ihre Patienten gegen das Coronavirus – doch es fehlt Impfstoff.

In der Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Mathias Meyer werden die Impfungen außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten vorgenommen. „Im normalen Sprechstundenablauf würde das nicht gehen“, sagt Meyer. Er freue sich, dass Hausärzte bei der Impfkampagne helfen, doch es brauche mehr Impfstoff in den Praxen. „In der Woche vom 5. April hätten wir Kapazitäten für 70 bis 80 Patienten gehabt, haben aber nur 42 Impfdosen bekommen. Dieser Mangel betrifft alle Kollegen“, sagt er.

Anrufe lähmen Praxisalltag

Das bestätigt Hausärztin Nora Jahns, die am Montag mit dem Impfen loslegen wollte. „Leider ist die Lieferung ausgeblieben“, bedauert sie. Gestern sind die bestellten 18 Dosen eingetroffen. Die Nachfrage sei groß. So viele Patienten hatten in der vergangenen Woche in der Praxis angerufen, dass der normale Betrieb gestört gewesen sei und Jahns ein Hinweisschreiben auf ihre Webseite setzte: „Wir haben unsere Patienten gebeten, sich online für die Impfung zu registrieren oder den Briefkasten vor der Praxis zu nutzen.“ Die notwendigen Aufklärungsformulare stellt die Ärztin auf ihrer Webseite zur Verfügung.

Am Montag hatte der Hausärzteverband gefordert, Praxen kontinuierlich mit steigenden Impfstoffmengen zu versorgen. Die Mediziner könnten im Land etwa 150 000 Impfungen pro Woche vornehmen, wenn genügend Impfstoff bereitsteht, heißt es in der Mitteilung. Auch die Kassenärztliche Vereinigung drängte vergangenen Freitag auf mehr Impfstoff, weil das Angebot die Nachfrage nicht decke.

Patienten verweigern AstraZeneca

„Wir haben keine Planungssicherheit. Wenn ich Patienten einbestelle und dann wegen fehlenden Impfstoffs absagen muss, ist das traurig“, kritisiert Dr. Annika Kohlhase, Greifswalder Hausärztin und Mitglied im Vorstand des Hausärzteverbandes. Bei ihr sei am Montag nur die Hälfte der 12 bestellten Impfdosen angekommen.

Zu den bereits Geimpften zählt Berndt Frisch. Der Greifswalder ist 77 Jahre alt, Risikopatient und glücklich, dass er bei seinem Hausarzt den Schutz gegen das Coronavirus bekommen hat. Am Dienstag vergangener Woche hatte der sich gemeldet, am Mittwoch waren Frischs Frau und er immunisiert.

Seine Versuche, bei der Impfhotline des Landes einen Termin in einem der Impfzentren zu vereinbaren, seien erfolglos geblieben. Trotz mehrerer Versuche sei er nicht durchgekommen, sagt Frisch. „So ist das jetzt klasse. Die Hausärzte kennen ihre Patienten und es ist eine gute Maßnahme, dass sie mithelfen.“ Zu seiner Freude wurde ihm das Präparat der Hersteller Biontech/Pfizer gespritzt – nach mehreren Warnungen zum Impfstoff von AstraZeneca in den vergangenen Wochen hätte Frisch kein Vertrauen mehr in diesen Impfstoff gehabt.

Sputnik V könnte Abhilfe schaffen

„Viele Patienten wollen AstraZeneca nicht“, sagt Hausärztin Jahns. Sie berichtet von einem Patienten, der zunächst gezweifelt hat. Im Zusammenhang mit AstraZeneca kam es zu seltenen, in wenigen Fällen tödlichen Blutgerinnseln bei Patienten, so dass eine Impfung nur für Personen über 60 Jahre empfohlen wird.

Sie habe dem Patienten erklärt, dass sie bei ihm kein Risiko bei einer AstraZeneca-Impfung sieht. Der Patient habe der Impfung schließlich zugestimmt. „Das Gespräch mit dem Hausarzt ist etwas anderes, als wenn man in ein Impfzentrum geht, wo man die Ärzte nicht kennt.“

Dennoch lehnen viele AstraZeneca weiter ab. Positiv wirken könnte der russische Impfstoff Sputnik V, sagt Dr. Kohlhase, weil viele Patienten dem Präparat positiv und offen gegenüber stehen. Derzeit ist offen, wann und ob die ersten Dosen in MV eintreffen. Der Impfstoff ist in Europa noch nicht zugelassen.

Hausärzte müssen mehr arbeiten

Die Haus- und Fachärzte in MV impfen nach den Vorgaben der Prioritätenliste, grob gesagt: Ältere und kranke Menschen sowie Personen mit hohem Infektionsrisiko zuerst (siehe Infokasten). Das bedeutet für Nora Jahns, ihre impfberechtigten Patienten anzurufen und nachzufragen, wer schon eine Impfung erhalten hat und wer nicht.

Impfen nach Rangordnung Grundsätzlich gilt bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus eine Priorisierung. In der Priogruppe 1 befinden sich beispielsweise über 80-Jährige und medizinisches Personal. Mit ihnen begann die Impfkampagne in Alten- und Pflegeheimen im Dezember 2020. Zur Gruppe 2, die in MV seit dem 8. März geimpft wird, zählen beispielsweise Menschen über 70 Jahre, Angehörige der Pflegeberufe in Behindertenheimen und schwer erkrankte, stark fettleibige oder geistig behinderte Personen. In Vorpommern-Greifswald haben (ohne Impfungen bei Hausärzten) bis zum 13. April insgesamt 26.896 Menschen eine Erstimpfung und 10.976 Menschen eine Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Das Verfahren sei grundsätzlich richtig, weil es besonders gefährdete Gruppen schütze, koste aber Zeit. „Wenn die Priorisierung nach einer bestimmten Zeit wegfällt, können die Patienten sich einfach melden und einen Termin vereinbaren“, blickt sie voraus. Zudem kommen derzeit Abrechnungen und Dokumentations- und Meldepflichten über die Impfungen an das Robert-Koch-Institut zusätzlich zum Praxisalltag hinzu. Das Verfahren müsse vereinfacht werden.

