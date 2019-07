Greifswald

Wenn Helga Goers an Karin denkt, lächelt sie für einen kurzen Augenblick. Einmal die Woche trafen sich die beiden Damen. Während Helga Goers die schulterlangen Haare von Karin in Lockenwickler eindrehte, sprachen sie über Alltägliches. Nach einem halben Jahr endete das zur Routine gewordene Treffen schlagartig. Karin, gerade einmal Anfang 60, verstarb.

Der natürliche Schmuck des Menschen

Helga Goers schneidet und frisiert seit 2005 die Bewohner im Greifswalder Hospiz. Nach 14 Jahren endet ihr Dienst. Schweren Herzens wird sie die Einrichtung verlassen. „Haare“, sagt Goers, „sind der natürlichste Schmuck eines Menschen.“ Für die Friseurin umso wichtiger, dass auch Menschen, die bald sterben werden, ihren Schmuck wieder zum Glänzen bringen. Die Arbeit im Hospiz ist für Goers mehr als eine reine Dienstleistung. „Wenn ich den Bewohnern die Haare mache, strahlen sie über das ganze Gesicht.“

Oft ist sie mit dem Tod konfrontiert. Sie weiß nie, ob sie einen Kunden noch mal wiedersieht. So wie Karin. Genau einen Tag nach dem wöchentlichen Friseurtermin ist Karin letztes Jahr „eingeschlafen“, wie Goers es nennt. Oft denkt die Friseurin noch an sie. „Es gibt hier immer Menschen, die man nicht mehr vergisst.“

Mobiler Friseursalon

Heute geht Goers auf die 68 zu. Mit 14 Jahren erlernte sie ihren Beruf. Bis zur Wende jobbte sie in verschiedenen Salons. Danach folgte eine Reihe von ABM-Maßnahmen, vermittelt durch das Arbeitsamt. So wie im St. Spiritus, wo sie auch hinter der Bar stand und immer ein offenes Ohr für die Besucher hatte. Mit Anfang 50 wollte sie es noch mal wissen, machte sich selbstständig.

Einen eigenen Salon hatte sie nie. „Ich war eine mobile Friseurin und frisierte die Kunden zu Hause.“ Damit sei die damals alleinerziehende Mutter gut über die Runden gekommen. Im Jahr 2005, erzählt sie, habe sie durch das Fernsehen erfahren, dass in Greifswald ein Hospiz eröffnet wurde. „Ich bin den nächsten Tag sofort hin und habe mich vorgestellt. Denn ich hatte schon immer eine soziale Ader und wollte auch im sozialen Bereich tätig sein.“

Viel braucht die Friseurin für ihre Besucher im Hospiz nicht. Quelle: Christin Lachmann

Ein Stück Normalität für die Bewohner

Berührungsängste kennt Goers nicht. Jeden Kunden behandelt sie gleich. Sie unterhält sich mit ihnen: über ihre Familien, aber auch über ihre Krankheiten. Manchmal auch über mehrere Stunden. Für einen kurzen Augenblick erleben die Bewohner das, was für gesunde Menschen zur Normalität gehört. Eine Normalität, die viele Bewohner schon lange Zeit nicht mehr erlebt haben, wie Schwester Birgit weiß, die seit fünf Jahren im Hospiz arbeitet. „Viele kommen direkt aus dem Krankenhaus zu uns, wo sie schon lange gelegen haben. Das heißt, dass der letzte Friseurbesuch auch schon lange her ist.“

Friseure oder Fußpfleger für die Einrichtung zu gewinnen, sei alles andere als leicht, sagt die Hospiz-Sozialarbeiterin Birgit Pannowitsch. Manche Bewohner sind auch äußerlich von der tödlichen Krankheit gezeichnet, erklärt sie. Der Job als Friseurin im Haus sei zudem körperlich anstrengend. Die Bewohner, die noch gehen oder sitzen können, frisiert Goers im hauseigenen Badezimmer. Die meisten können das Bett allerdings nicht mehr verlassen. „Ich muss dann immer um sie herumgehen oder sie auch mal stützen. Das erfordert viel Kraft“, sagt Goers, die mit 63 Jahren ihre Selbstständigkeit an den Nagel hängte und seitdem nebenbei noch im Hospiz aushalf.

Verlässlichkeit und trockener Humor

Gekommen ist Goers nach Terminabsprache. Manchmal einmal die Woche, manchmal auch nur zweimal im Monat. Verlass war immer auf sie. Das wissen die Mitarbeiter des Hospizes, die, wenn die Zeit es zuließ, auch mal bei der Friseurin Platz nahmen. Doch auch ihre Art schätzen die Mitarbeiter sehr. Nicht nur wie sie mit den Bewohnern umgehe, auch „ihr trockener Humor“, zeichnet Goers aus, sagt die Sozialarbeiterin Pannowitsch, die seit zehn Jahren im Hospiz arbeitet.

Helga Goers ist dankbar für die Zeit im Greifswalder Hospiz und habe viel für ihr restliches Leben mitnehmen können: „Es war eine tolle Zusammenarbeit mit dem Team und ich bin sehr froh über die Unterstützung der Mitarbeiter.“ Nun hört sie auf. Oft ging ihr durch den Kopf, wer ihr denn die Haare schneiden würde, falls sie von der Rolle der Friseurin in die Rolle der Bewohnerin wechseln würde. Eine Nachfolgerin war erst einmal nicht in sich. Bis vor einigen Wochen. Da habe sich eine junge Dame vorgestellt. Eines steht jedoch fest: Es sind große Fußstapfen, in die die neue Friseurin treten wird.

Über das Hospiz Die Aufnahme im Greifswalder Hospiz, das sich in der Ellernholzstraße 1 befindet, gilt für alle Menschen, unabhängig von Alter oder Religion, die an einer unheilbaren und stark fortschreitenden Krankheit leiden. Das Hospiz verfügt über acht Einzelzimmer. Neben dem Team aus derzeit zwölf Mitarbeitern verfügt die Einrichtung auch über mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter und Seelsorger. Spenden-Kontodaten: Empfänger: Universität Greifswald, IBAN: DE32 1300 0000 0013 0015 34, Deutsche Bundesbank, Verwendungszweck: Spende Hospiz

Christin Lachmann