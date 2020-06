Greifswalder Hoteliers: Freude über Ende der 60-Prozent-Regelung

Greifswald

Endlich wieder volle Zimmerbelegung in den Hotels der Hansestadt? Ab dem 15. Juni fällt die von Hoteliers kritisierte Regel, dass nur 60 Prozent der Betten belegt sein dürfen. Die Lockerung hatte die Landesregierung am Montag beschlossen. Erste Reaktionen in Greifswald fielen positiv aus.

Hygienekonzept in Hotels funktioniert

„Auf das Ende der Beschränkung haben wir lange gewartet“, sagte Marianne Bethge, Inhaberin des Hotels „Kronprinz“ in der Innenstadt. Zu Pfingsten sei die Auslastung bereits bei 60 Prozent angelangt, sodass sie Gäste abweisen musste. Ähnliche Erfahrungen hätte Alexander Geitz in seinen Hotels „Am Dom“ und „Adler“ gemacht: „Wissen Sie, wie unangenehm es, jemanden abzusagen, weil wir die Belegungsgrenze erreicht haben?“ Das Hygienekonzept zum Einhalten des Mindestabstandes hätte hingegen einwandfrei funktioniert, so Geitz weiter.

Veranstaltungsgäste fallen aus

Zur Erinnerung: Als am 18. Mai die Hotels wieder eröffneten, waren nur Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern erlaubt, eine Woche später – rechtzeitig vor dem Pfingstwochenende – Besucher aus ganz Deutschland. „Die Buchungszahlen nur mit Gästen aus unserem Bundesland waren sehr verhalten“, so Marianne Bethge. Geitz und Bethge würden nun hoffen, dass ab Juli die Buchungszahlen weiter steigen.

Beiden Hoteliers gehen Belegungen von Tagungs- und Veranstaltungsgästen verloren – in dieser Woche hätte beispielsweise die traditionelle Bachwoche stattfinden sollen, die nun ins Internet verlegt wird. „Und der MV-Tag im September mit vielen Besuchern steht auch weiterhin auf der Kippe“, so Bethge.

Landesregierung: Tourismus fährt wieder hoch

Begründet hatte die Landesregierung ihre Lockerungen mit den niedrigen Infektionszahlen in MV und dem Beginn der Sommerferien am 22. Juni. Das Aufheben der Kapazitätsgrenze sei ein Schritt in Richtung Normalität, informierte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). „Jetzt kann mit dem touristischen Betrieb weiter hochgefahren werden. Das ist eine gute Botschaft, denn die Branche bekommt wieder mehr Planungssicherheit.“

Von Christopher Gottschalk