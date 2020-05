Greifswalder Hotels vor Wiedereröffnung: Freude auf Gäste, aber gedämpfte Erwartungen

Greifswald

Marianne Bethge zweifelt, ob alles wieder wird wie vorher. „Die Gäste sind verängstigt. Man hat gesagt, dass man zu Hause bleibt und Mundschutz trägt. Alles läuft verhalten“, bilanziert die Inhaberin des Hotels „Kronprinz“ in der Langen Straße die Coronakrise.

Am Montag öffnen die Hotels im Land wieder für einheimische Gäste – ehe am 25. Mai Touristen aus ganz Deutschland einreisen dürfen. Strenge Regeln gelten für die Hoteliers: 40 Prozent der Betten müssen leer bleiben, Abstandsregeln sind einzuhalten, Gäste aus Gebieten mit hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus müssen draußen bleiben. „60 Prozent Auslastung? Das ist wie im Winter. Damit kann man keine Rücklagen bilden“, sagt Marianne Bethge, die zum Hotel auch eine Brasserie betreibt.

Hotelinhaberin: „Begrenzung ist ein Wettbewerbsnachteil“

Sie konnte während der Schließungen noch Geschäftsreisende beherbergen. Ausgebucht sei sie derzeit nicht, erwartet aber, dass die Buchungszahlen ab Juni steigen. „Es wäre doch schade, wenn wir Gästen absagen müssen, weil dann die 60-Prozent-Regel gilt.“ Die Begrenzung sei ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Bundesländern ohne Beschränkungen.

Fehlende Tagungsgäste machen dem Hotel mit insgesamt 30 Zimmern zu schaffen; Studenten sowie Touristen fehlen. „Niemand kann derzeit sagen, wie es weitergeht. Das wäre wie Kaffeesatz lesen“, stellt Marianne Bethge fest, die das Hotel mit ihrem Mann seit 1996 betreibt. Nötig sei nun eine differenzierte Regelung, die Unterschiede zwischen Hotels macht: Wer den Mindestabstand einhalten kann, weil der Platz ausreicht oder eine kleine Einrichtung, in der Gäste sich kaum begegnen, sollte mehr Gäste aufnehmen dürfen.

Haupteinnahmen der Sommersaison fallen weg

In den Hotels „Adler“ und „Am Dom“ rücken Mitarbeiter und Hotelleiter Stühle und Tische um, damit der Sicherheitsabstand zwischen Gästen gewahrt bleibt, verteilen Desinfektionsmittel. „Manche Fragen sind noch gar nicht geklärt“, sagt Inhaber Alexander Geitz (47). Was passiert zum Beispiel, wenn ein Gast aus einem Risikogebiet tatsächlich vor der Tür steht? „Den müssen wir nach Hause schicken. Es gibt ein Verbot und dagegen kann ich nichts machen.“

Auf der Buchungswebseite werde Geitz einen Satz einfügen, in dem Gäste bestätigen, dass aus Risikogebieten niemand nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen darf. Am Telefon werde nach der Herkunft gefragt, so Geitz. Grundlage für Entscheidungen werde eine laufend aktualisierte Liste der Landesregierung mit Risikogebieten sein.

Normalerweise hätten seine Hotels mit 16 beziehungsweise 18 Zimmern eine fast 100-prozentige Auslastung. „Uns fehlen die Tagungstouristen, die an Veranstaltungen des Krupp-Kollegs oder des Friedrich-Loeffler-Instituts teilnehmen. Das fällt uns grad alles weg.“ Die Haupteinnahmen des Jahres in der Sommersaison gehen dem Hotelier nun verloren.

Klage gegen Landesregierung Der Hotelier Oliver Schmidt aus Ahrenshoop klagt vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald gegen die 60-Prozent-Regelung der Landesregierung. Sie widerspreche dem Gleichbehandlungsgrundsatz, sorge für Wettbewerbsverzerrung und lasse konkrete Gegebenheiten der einzelnen Einrichtungen völlig außer Acht, argumentiert der Unternehmer. Fast alle der 16 Bundesländer (bis auf Bremen und das Saarland) haben bereits festgelegt, wann und wie sie wieder Tourismus erlauben, etliche starten auch früher als MV. Eine Auslastungsquote für Hotels und Ferienanlagen haben sich nur drei Bundesländer auferlegt. Neben MV (60 Prozent) sind das Niedersachsen (50 Prozent) und Hamburg (60 Prozent).

60-Prozent-Regel stößt auf Unverständnis

Der „Stettiner Hof“ hat auch in den vergangenen Wochen Geschäftsreisende beherbergt. An Buchungen von Touristen aus MV, die ab Montag innerhalb des Bundeslandes verreisen dürfen, glaubt Rainer Mahnert jedoch nicht. „Fünf von 24 Zimmer sind bisher gebucht. Das sind Geschäftsreisende“, bestätigt der Inhaber.

Etwas hoffnungsvoller schaut er da schon auf die Zeit ab dem 25. Mai, wenn Urlauber aus ganz Deutschland in unser Bundesland strömen dürfen. Seit Bekanntwerden der Verordnung sind in den letzten Tagen einige Reservierungen eingegangen und er würde sogar gerne noch mehr Gäste aufnehmen.

Die Regelung, nur 60 Prozent der Betten belegen zu dürfen, stößt auch bei ihm auf Unverständnis. „Das ist Quatsch. Die Gäste begegnen sich gar nicht, da ja auch kein Büfett gestattet ist“, so Rainer Mahnert. Ein weiterer Wermutstropfen für ihn ist, dass er seinen Gästen wohl noch einige Zeit nicht das polnische Bier anbieten kann, das im „Stettiner Hof“ fest ins Angebot gehört.

Hüseyin Aydin betreibt „Das Sofa“ in Greifswald. Er hofft, spätestens ab Juni wieder auf Gäste in seiner Pension. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auch „Das Sofa“ in der Greifswalder Altstadt möchte so bald wie möglich seine Türen wieder öffnen. Hüseyin Aydin glaubt jedoch nicht daran, dass sich das Haus so schnell füllen wird. Denn Buchungen von Touristen aus MV hatte er noch nicht. „Restaurantgäste, ja. Aber keine Übernachtungen. Die kommen morgens und fahren abends nach Hause“, bringt er es auf den Punkt.

Hoteliers werden noch lange leiden

Auch für die Zeit, in der dann wieder Gäste aus ganz Deutschland anreisen dürfen, hat es viele Absagen gegeben. Vereinzelt kommen Anfragen für den Zeitraum ab Juni. Aydin ist davon überzeugt, dass die Corona-Krise so schnell nicht vergessen sein wird. „Das braucht Zeit. Wir werden dieses Jahr noch lange darunter leiden.“

Von Christopher Gottschalk und Wenke Büssow-Krämer