Im Kreis Vorpommern-Greifswaldwohnten laut Kreisstatistik mit Stand 31. Mai dieses Jahres 1062 Asylbewerber. Der Kreis hat insgesamt knapp 240 000 Bürger.

419 Asylbewerber wohnten in dezentralen Unterkünften (Wohnungen), 643 in Gemeinschaftsunterkünften

In Wohnungen lebten die meisten in Greifswald (167), vor Torgelow (118), Anklam (70), Eggesin (23), Pasewalk (19), Ueckermünde 13 und Ferdinandshof (9).

In den Wohnheimen(Gemeinschaftsunterkünften) sind es 284 in Greifswald, 225 in Wolgast und 134 in Torgelow.