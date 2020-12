Greifswald

Wer derzeit das Foyer der Mensa am Beitzplatz betritt, wird von prominenten Gesichtern begrüßt: Die Schauspieler Chadwick Boseman und Audrey Hepburn oder die Sängerin Alicia Keys schauen von den Wänden zurück. Verantwortlich dafür ist Laura Sophie Saß, die mit ihren Kunstwerken eine wachsende Fangemeinde auf Instagram um sich schart.

Bereits 10 000 Leute folgen der 17-Jährigen mit dem Namen @artbylavra in dem sozialen Netzwerk – Tendenz steigend. „Das beliebteste Bild bisher war das mit dem Schauspieler Michele Morrone, der aus dem Film ,365 Tage’ bekannt ist“, sagt die junge Künstlerin. Morrone hält eine Zigarette und ist in schwarz-weiß gezeichnet, was für die Werke von Laura Sophie Saß eher ungewöhnlich ist. Meist ist der Hintergrund abstrakt, verspielt, wie in Bewegung. Mit Acryl- und Ölfarbe erschafft sie ihre Bilder.

Anzeige

Lesen Sie auch

Abstrakte Formen und Farben

„Die Motive finde ich auf Instagram oder auf Pinterest. Es sind Menschen und Gesichter, die ich cool finde oder die mich faszinieren“, beschreibt Saß. Stilistisch sticht das Bild des kürzlich verstorbenen Schauspielers Boseman hervor, dessen Haut in blau und lila schimmert, strukturiert wird das Porträt vor braunem Hintergrund von klaren Linien, die senk- und waagerecht verlaufen. „Ich probiere auch gerne neue Sachen aus“, erklärt Saß, die vor zwei Jahren mit dem Malen begann und ihr Wissen mit Anleitungen auf YouTube erweiterte.

Die Schauspieler Chadwick Boseman (links) und Michele Morrone wurden von @artbylavra gemalt. Quelle: Christopher Gottschalk

Über einen Fan freut sie sich besonders: Nachdem sie ein Bild des Rappers Samra an ihn geschickt hatte, teilte der das Werk auf seinem Instagram-Profil. Followerzahl: 1,7 Millionen. „Das hat mir auch neue Reichweite verschafft“ erinnert sich die Nachwuchskünstlerin. Dem prominenten Internetanwalt „Herr Anwalt“, der auf Instagram und TikTok bekannt ist, schickte sie ein Bild per Post. „Er hat dann ein Foto von sich mit dem Bild gemacht und das geteilt.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Kunst soll Greifswalderin Spaß machen

Für ihre Werke könne sie teilweise vierstellige Summen aufrufen – auch Auftragsarbeiten nimmt sie an. Die Einnahmen spart sie für ein Auslandsjahr nach der Schule. „Ich möchte für acht Monate in Australien eine Work-and-Travel-Reise machen.“ Ob sich die Zwölftklässlerin nach ihrem Abitur am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium als Künstlerin selbstständig macht, zweifelt sie an. Als Beruf wäre das Malen mit Druck verbunden, dabei genieße sie besonders den Spaß, in ihrer Freizeit zu malen. Der solle nicht verloren gehen.

Eine Auswahl der Werke der 17-jährigen Künstlerin Laura Sophie Saß. Quelle: Christopher Gottschalk

Von Christopher Gottschalk