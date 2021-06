Greifswalder Institutsdirektor: „Wir werden auch die 200.000er Marke knacken“

Greifswald

Seit Monaten hält die Corona-Pandemie die gesamte Welt in Atem. Doch langsam ist ein Aufatmen zu spüren. Seit Wochen sinkt die Zahl der Neuinfektionen stetig. Das hat auch Auswirkungen auf das Friedrich-Loeffler-Institut für Medizinische Mikrobiologie.

Seit Beginn der Pandemie werten die Mitarbeiter die PCR-Proben aus, die vom Testzentrum der Universitätsmedizin und von Patienten der Klinik stammen. Zu Spitzenzeiten waren das täglich mehr als 500 PCR-Untersuchungen, die befundet werden mussten. In dieser Woche wurde der 100 000ste PCR-Test ausgewertet.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Virus wird weiterhin zirkulieren

Obwohl auch in der Hansestadt die Zahl der Neuinfektionen auf einem geringen Niveau ist, sei es durchaus möglich, dass es einen neuen Rekord bei der Auswertung der PCR-Tests geben wird, sagt Institutsdirektor Karsten Becker. Zwar sei davon auszugehen, dass durch die Impfungen die Zahl der mit Corona infizierten und erkrankten Personen allmählich abnehmen wird, wenn auch weiterhin die Abstands- und Maskenregelungen beachtet werden. Solange größere Populationen wie Kinder und Jugendliche jedoch nicht geimpft sind, werde das Virus mit seinen Varianten weiterhin die Möglichkeit haben zu zirkulieren, so Becker weiter.

„Das heißt, unser Institut wird nicht ,arbeitslos‘. Insbesondere die Verfolgung der besorgniserregenden Varianten oder möglicher zukünftiger Varianten mit für uns negativen Eigenschaften wie bessere Übertragbarkeit, bessere Überlebensfähigkeit in der Umwelt, Aufweichen der Immunabwehr bzw. des Impfschutzes mittels Sequenzierung wird weiterhin Aufgabe bleiben und Ressourcen binden.“

PCR-Verfahren gilt als Revolution

Auch zukünftig werde bei Krankheitszeichen, die die Atemwege betreffen, mittels PCR-Test die Frage zu klären sein, ob es sich nicht um eine SARS-CoV-2-Infektion handelt, so Becker weiter. „Denn auch der Impfschutz ist nicht hundertprozentig. Daher werden wir auch die 200 000er Marke knacken. Die Frage ist nur wann. Wir müssen durch zügiges Impfen das Risiko mindern, dass das Virus Gelegenheit bekommt, neue Varianten zu bilden, die im schlimmsten Szenario unsere Erfolge in der Pandemiebekämpfung wieder zunichtemachen könnten.“ Zudem agiere das Virus global und trete in vielen Ländern auf, in denen Impfungen noch nicht oder sehr verzögert durchgeführt werden.

Das PCR-Verfahren galt in den 1990er Jahren als Revolution, da man zum ersten Mal die Erbinformationen eines Erregers bestimmen und dadurch ganz genau sagen konnte, um welchen Erreger es sich handelt, erklärt Becker. Mit dem Verfahren der PCR wird das Erbmaterial eines Virus so stark vervielfältigt, dass es nachgewiesen werden kann, auch wenn es zuvor nur in geringen Mengen vorlag.

„Zudem kann man mit dem PCR-Verfahren Erreger nachweisen, die man im Labor nicht anzüchten kann.“ Dazu zähle beispielsweise der Lepra-Erreger. „Vorher konnte man ihn nur mikroskopisch nachweisen. So konnte man ihn beispielsweise nicht von der Tuberkulose unterscheiden. Das können wir erst durch die PCR.“ Anders als die Schnelltests, bei denen große Mengen an Viren vorliegen müssen, gilt eine PCR-Untersuchung als Goldstandard.

Von Christin Lachmann