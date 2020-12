Das zu Ende gehende Jahr war gekennzeichnet von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Aber nicht nur. Der Alltag brachte viele Themen in Greifswald mit – vom Warnstreik der Busfahrer, über Probleme mit Bauvorhaben bis hin zu tragisch endenden Bränden. Eine Bildergalerie mit den wichtigsten Ereignissen.

Rosa Himmel über der Klappbrücke in Greifswald Wieck. Unsere Leserin Anke Hanusik schickte uns dieses wunderschöne Foto in diesem Jahr. Vielleicht haben auch Sie Lust, im kommenden Jahr Ihre schönsten Greifswald-Motive an die Redaktion zu senden? Quelle: Anke Hanusik