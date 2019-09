Greifswald

Die Jugend der Hansestadt verschafft sich Gehör in der Politik: Der kürzlich gewählte Kinder- und Jugendbeirat hat in allen Ausschüssen das Rederecht zugesprochen bekommen. „Wir wollen zeigen, dass wir aktiv sind und es ernst meinen“, sagt der Vorsitzende des Beirates, Julian Döhler. „Und wir wollen natürlich unsere Positionen in den Ausschüssen mit diskutieren und Bedenken äußern.“

Für die jungen Engagierten war die vergangene Woche sehr aufregend. „Wir hatten ja alle noch keine Ahnung, wie eine Ausschusssitzung abläuft und wie sie funktioniert“, sagt Beiratsmitglied Ferdous Arzenjani. Sie war beim Sozialausschuss anwesend und hatte das Gefühl, dort willkommen zu sein – und wurde schon in den ersten Anträgen nach ihrer Meinung befragt. „Alles habe ich nicht auf Anhieb verstanden, aber durch die Diskussionen kam man sehr gut in die Themen der Anträge rein“, sagt die 14-Jährige. „In Zukunft müssen wir uns wohl besser auf Sitzungen vorbereiten, damit wir uns richtig positionieren können.“ Obwohl einige Ausschüsse sehr lange dauerten, wie der Umweltausschuss von 18 bis 22 Uhr, hielten die Kinder und Jugendlichen tapfer durch und blieben bis zum Schluss. Zukünftig wollen sie je nach Tagesordnung entscheiden, ob sie zum jeweiligen Ausschuss gehen wollen – je nachdem, welche Themen für die jungen Leute in der Hansestadt interessant sind.

Der Beirat hat Mitte August seine Arbeit aufgenommen. Es gibt schon einige konkrete Ziele, wie sie die jungen Menschen erreichen wollen. „Wir wollen einen kostenlosen Nahverkehr, damit alle Schüler den Bus nutzen können und bei schlechtem Wetter nicht von den Eltern gefahren werden müssen“, sagt Julian Döhler. Zudem macht sich der Beirat für Fahrradverleihstationen, E-Roller-Ladestationen und sichere Radwege stark. „Mehr Jugendclubs in allen Stadtteilen wären auch schön“, findet Beiratsmitglied Ferdous Arzenjani. Vergangenes Wochenende lud der Beirat zum „Meet&Greet“ ein, auf dem Greifswalder Kinder, die dort vorbeikamen, sagen konnten, was sie bewegt. Der Beirat machte auf seine Arbeit aufmerksam und stand den Einwohnern Frage und Antwort.

Ein Jugendlicher wünsche sich die Einführung der Biotonne in der Hansestadt – schrieb dies an eine Vorschläge-Wand des Beirates. „Auch dafür wollen wir uns einsetzen“, macht der Vorsitzende Julian klar. „Zum einen wegen des Umweltaspektes, zum anderen für das Bewusstsein der Mülltrennung und dass unsere Stadt sauber bleibt.“

Auf der konstituierenden Sitzung durften die Beiratsmitglieder schon über finanzielle Förderungen abstimmen. Insgesamt stehen in diesem Jahr 5000 Euro im Jugendfonds der Partnerschaft für Demokratie zur Verfügung, welche durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. „1700 Euro haben wir für legale Graffitiflächen freigegeben und 500 Euro sollen einem Hoffest des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums zu Gute kommen“, so der Vorsitzende des Beirates. Beim nächsten Zusammentreffen werden die Beiratsmitglieder sowohl die Arbeit der Ausschüsse auswerten, als auch die Vorschläge der Greifswalder besprechen.

