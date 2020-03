Greifswalder Jugendliche verewigen sich selbst in Kunstwerken

Greifswald

Es war eine aufregende Woche für die achte Klasse der Caspar-David-Friedrich-Schule: Seit Montag arbeiteten die Schüler an einem Projekt, das bald die neue Sporthalle im Ostseeviertel schmücken könnte. Fünf Bilder haben die Jugendlichen zusammen mit der freischaffenden Künstlerin Karin Wurlitzer aus Neuenkirchen erstellt. Das Besondere: Auf den Bildern sind die Schüler selbst zu sehen.

Sie fotografierten sich zunächst in typischen Sportszenen. Jeweils ein Fotos wurde mit einem Beamer auf eine Holzplatte projiziert. So konnten die Jugendlichen die Umrisse nachmalen. Nach fünf Tagen waren alle Bilder fertig. „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Zumal es etwas anderes war als der normale Kunstunterricht“, schwärmt die 14-jährige Celina Lechner. „Wir sind sehr stolz“, fügt die Schülerin an.

Ziel war es, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Anke Thurow, bewusst etwas für die neue Sporthalle zu kreieren. Und dies sei den Schülern außerordentlich gut gelungen, lobt sie. Nun muss mit der Greifswalder Feuerwehr geklärt werden, ob die Bilder auch künftig in der Sporthalle aushängen dürfen. „Schön wäre, auf dem Flur bei den Umkleiden und Besuchereingängen“, sagt Anke Thurow. Die Aktion der Schüler gehört zum landesweiten Projekt „Künstler für Schüler“ des Kulturwerkes des Künstlerbundes MV, das um die 50 Workshops mit Schülern und Künstlern anbietet.

Von Christin Lachmann