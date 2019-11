Greifswalder Jugendtheater H2B: Ein letztes Mal Premiere

Greifswald

Am Sonnabend feiert das Theaterstück „Fast Forward“ des Greifswalder Jugendensembles H2B Premiere. Auf der Bühne des Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus inszenieren die jugendlichen Darsteller ein Stück, das vom Aufbruch und Erwachsenwerden handelt. Der Auftakt der Vorführungen läutet jedoch auch ein Ende ein: „Fast Forward“ wird die letzte Inszenierung des Projektes H2B sein, da die dreijährige Förderung im kommenden Jahr ausläuft.

Eine nachdenkliche Komödie

Es beginnt auf einem Abi-Ball: Vier junge Abiturienten wollen ihre Schulzeit so schnell wie möglich hinter sich lassen und fast forward – schnell nach vorne. Deshalb entschließen sie sich zu einer wagemutigen Reise nach Süddeutschland, bei der sie auf viele weitere Figuren treffen und vor allem sich selbst näher kennenlernen. „Auf der Reise kommen immer mehr Geheimnisse ans Licht“, beschreibt Darstellerin Lore Wirker. „Das Stück hat zwar eine ernste, nachdenkliche Basis, ist aber dennoch eine Komödie“, sagt Christian Holm, Spielleiter und Autor von „Fast Forward“.

Einige der Darsteller befinden sich auch im echten Leben gerade in den letzten Monaten ihrer Schulzeit. Der Zwölftklässler Fridolin Löschner sieht jedoch wenig Parallelen zwischen sich und seiner Rolle: „Ich spiele einen Jungen, der ständig Ansagen macht und gerne Jura studieren will.“ So sei er persönlich nicht, dennoch würden er wie auch seine Rolle sich die Frage stellen: „Was kommt nach dem Abi?“

Ein letztes Mal H2B

Das Projekt H2B bestand für drei Jahre und ist durch die Aktion Mensch und das kreisdiakonische Werk Greifswald gefördert worden. Insgesamt spielten die Schülergruppen unter der Leitung von Christian Holm und Eva-Maria Blumentrath neun verschiedene Stücke. „Wir wollten mit Jugendlichen Theater machen, das für alle interessant ist“, so Blumentrath. Die Aufführungen seien in den drei Jahren zu einem festen Kulturpunkt in Greifswald geworden: „Obwohl die Schüler Laienschauspieler sind, haben wir bei allen Aufführungen ein Stammpublikum, das nicht zum Bekanntenkreis der Darsteller gehört.“ Auch Christian Holm ist von der Resonanz auf die Stücke begeistert: „Teilweise waren die Darstellungen an neun Terminen ausverkauft.“

Ehrenamtlich sei das Projekt jedoch nicht weiterzuführen, so der Spielleiter. Für weitere Inszenierungen mit Jugendlichen würde er ab sofort einzelne Anträge bei Förderern stellen müssen, diese hätten jedoch eine kürzere Laufzeit: „Nicht drei Jahre, so etwas gibt es nicht so oft“, sagt Holm. Das bedauern auch die jungen Darsteller: Einige von ihnen hätten an drei oder mehr Inszenierungen des Projektes mitgewirkt, erzählt Eva-Maria Blumentrath. Doch sie und Christian Holm versprechen: „Wir sind ja weiterhin in Greifswald. Es werden noch Projekte folgen.“

Die Premiere am Sonnabend ist bereits ausverkauft. Weitere Termine: 17. November, 10. Dezember, 16. Januar, 25. Februar, 24. März, 23. April, 26. Mai und 9. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im St. Spiritus; Karten: 8/4 Euro

Von Carla Blecke