Der Frust bei den Betroffenen ist riesig, das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Rathaus lähmend: Weil die Hansestadt plant, auf dem Gelände an der Osnabrücker Straße/Verlängerte Scharnhorststraße einen großen Schulcampus zu errichten, muss der Rassekaninchenzuchtverein M63 Greifswald e.V. das rund 3000 Quadratmeter große Areal verlassen. Die Stadtverwaltung hat den seit Februar 1972 bestehenden Pachtvertrag zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Mehr noch: „Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt ist die Fläche im beräumten Zustand zu übergeben“, heißt es in einem Schreiben des Immobilienverwaltungsamtes.

Die Sache an sich ist nicht neu. Bereits 2017 wurde der Verein über das städtebauliche Konzept auf der Fläche informiert. Die Notwendigkeit eines Schulneubaus können die Mitglieder auch durchaus nachvollziehen. Doch bei der Bewältigung des Umzugs auf ein neues Grundstück fühlen sie sich von der Stadt zunehmend im Stich gelassen. „Als kleiner, gemeinnütziger Verein mit wenig finanziellen Mitteln stellt uns das vor bisher nicht vorstellbare Probleme“, sagt Vorsitzender Wolfgang Trapp. Zwar habe der Verein mittlerweile einen Vertrag für eine neue Fläche schließen können. „Wir werden zum 1. Juli von der Kirche ein Grundstück Am Gorzberg pachten“, berichtet Kassenwartin Gundula Trapp. Nur sei das bislang reines Brachland, das eingezäunt werden müsse. „Hinzu kommen Kosten für Strom- und Wasseranschluss, die Leitungen, eine Unterbringung für die Vereinstechnik“, sagt sie und berichtet nach ersten Kostenvoranschlägen von mehreren tausend Euro. Ganz zu schweigen von der Errichtung der Unterkünfte für die Tiere. Die Finanzen seien für die meisten Mitglieder kaum zu stemmen. Einige hätten daher bereits angekündigt aufzugeben.

In seiner Not wandte sich der Verein deshalb im April an den Oberbürgermeister und alle Fraktionen der Greifswalder Bürgerschaft mit der Bitte um Unterstützung. Allein die Forderung der Stadt, das Gelände bis Jahresende komplett zu beräumen, „hat bei allen einen großen Schock und wachsende Verzweifelung ausgelöst“, so Wolfgang Trapp. Etliche Kaninchenzüchter seien schon betagt und gesundheitlich eingeschränkt, sie fühlten sich mit dieser Aufgabe einfach überfordert.

Kaninchenzüchter Wolfgang Trapp (links) und Klaus Peter Bünning (rechts) Quelle: Petra Hase

Der Brief blieb nicht ohne Folgen. Die Bürgerschaft erteilte dem Oberbürgermeister in ihrer letzten Sitzung dieser Legislatur umgehend und mit übergroßer Mehrheit den Auftrag zu prüfen, „inwiefern die Beräumung der Pachtfläche des Vereins und gegebenenfalls weiterer betroffener Pächter unterstützt werden kann“. Den Antrag initiierten die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen-Forum 17.4 und Die Linke. Insbesondere soll untersucht werden, ob die Beräumung auch durch die Stadt selbst beauftragt und finanziert werden könne.

„Wichtig ist, dass Zahlen auf den Tisch kommen, damit wir abwägen können, was möglich ist“, sagt Alexander Krüger. Der Grünen-Fraktionschef macht sich ebenso für die Unterstützung der Kaninchenzüchter stark wie Linken-Fraktionschef Jörn Kasbohm. Der suchte am Montagabend wiederholt den Vereinsvorstand auf und bot seine Hilfe an. „Es sollte auch im Interesse der Stadt sein, den Menschen, die hier eine Nische für sich gefunden haben, behilflich zu sein. Deshalb müssen wir gemeinsam nach Wegen suchen und auch finanziell unterstützen“, sagt er.

Einen ersten Schritt geht der Verein mit einem Antrag auf finanzielle Zuwendung aus dem Budget der Ortsteilvertretung Innenstadt, über den das Gremium auf seiner heutigen Sitzung beraten wird. Um einen Zaun für das neue Gelände und einen Vereinsschuppen errichten zu können, beantragen die Züchter 2100 Euro.

Für neuerlichen Frust indes sorgt ein Brief der Stadt, der ganz frisch beim Vorstand eintraf. Darin informiert die Verwaltung darüber, dass „die artenschutzrechtlichen Belange auf der Fläche gesondert geprüft werden“ müssen. Ein Gutachter werde sich die Situation anschauen, dokumentieren und Maßnahmen festlegen. Vorab dürfe keine Beräumung erfolgen. Ein Abriss der Ställe und Lauben sei nur zwischen dem 1. August und 15. Oktober zulässig, „Zuwiderhandlungen können ... mit einem Bußgeld bis zu 20000 Euro geahndet werden“. Gundula Trapp empfindet diesen Brief als Drohschreiben: „Wir wissen nicht mehr ein noch aus.“

Petra Hase