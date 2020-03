Greifswald

In jeder schlimmen Zeit gibt es auch immer kleine Dinge zum Freuen und Lächeln. Geht es nach der Idee der Greifswalderin Josephine Fuchs, könnten in der Hansestadt bald Tausende von Regenbögen an den Kinderzimmerfenstern erstrahlen. Als Zeichen der Hoffnung, aber auch der Verbindung der Kinder untereinander.

Die Idee entwickelte die Greifswalderin Josephine Fuchs. „Meine Nachbarin bastelte mit unseren Töchtern Regenbögen aus Papier, die die Mädchen jeweils in ihr zur Straße gerichtetes Kinderzimmerfenster hängten“, erzählt sie. „Tags darauf waren im Haus gegenüber drei Regenbogen ins Fenster geklebt.“ Eine rührende Antwort.

Erkennungszeichen für Kinder untereinander

Auch die dreijährige Lea Büttner bastelte einen Regenbogen. Quelle: Josephine Fuchs

„Ähnlich der Kerzenaktion der Kirchen, als Zeichen der Hoffnung und Solidarität jeden Abend eine Kerze ins Fenster zu stellen, sollte es auch ein Zeichen der Verbindung für die Kinder geben“, meint Josephine Fuchs. „Diese schlafen ja meistens schon, wenn die Kerzen entzündet werden.“

Der Regenbogen als Symbol der Verbindung und der Hoffnung (nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein) erschien ihr ideal. „Es könnte das Symbol für alle Kinder werden, die nun nicht mehr wie gewohnt in den Kindergarten/die Schule gehen oder ihre Spielplätze besuchen können.“ Bei gemeinsamen Spaziergängen mit den Eltern könnten die Kinder dann Regenbogen in den anderen Kinderzimmerfenstern entdecken und wissen, sie sind nicht allein.

Regenbogenfotos bitte einsenden

Wir von der OZ finden diese Idee super. Ran an die Bastelutensilien, liebe Eltern! Und wenn sie Lust haben, schicken Sie uns doch ein Foto von ihrem selbstgebastelten Regenbogen und den stolzen Künstlern an greifswald@ostsee-zeitung.de. Wir veröffentlichen diese gern in einer Bildergalerie.

Von Anne Ziebarth