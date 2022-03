Greifswalder Kinder musizieren für Ukraine-Hilfe

Greifswald

Lisbeth, Merit, Marla und Marieke von der Montessori-Schule in Greifswald beschäftigt der Krieg in der Ukraine sehr. In den Nachrichten hören sie davon und auch in der Schule ist es immer wieder Thema. Sie haben sich gefragt, wie sie den Menschen helfen können, die vor dem Krieg fliehen. So entstand die Idee, gemeinsam auf dem Greifswalder Markt zu musizieren und selbstgebastelte Friedenstauben zu verkaufen. Den Erlös in Höhe von 162,88 Euro wollen die Kinder der Initiative „Greifswald Solidarisch“ spenden. „Greifswald Solidarisch“ organisiert praktische Unterstützung für aus der Ukraine flüchtende Menschen in und um Greifswald. Lisbeth, Merit, Marla und Marieke ist es wichtig, ein Projekt zu unterstützen, bei dem jeder Euro bei den Menschen ankommt.

Von OZ