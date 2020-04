Greifswalder Kinder setzen Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise

Greifswald

„Guck mal, ein Regenbogen!“ Wohl jeder Mensch freut sich über den Anblick eines Regenbogens. In Greifswald sind aktuell sogar eine ganze Menge davon zu sehen. Jungen und Mädchen der Hansestadt malen oder basteln die bunten Kunstwerke an ihre Kinderzimmerfenster, als Gruß an Spielgefährten und liebe Personen, die schmerzlich vermisst werden.

So auch Erin tan Venne, die ihren Regenbogen gemeinsam mit ihrer Mama gemalt hat. „Ich will den Menschen Mut machen“, sagt sie. Also: Kopf hoch, liebe Greifswalder! Hinter jedem Regenbogen im Fenster steckt ein Kind, das derzeit auf viel verzichten muss. Und allen anderen Menschen trotzdem Zuspruch und Hoffnung gibt! Danke dafür!

Nils Schuster ist erst zwei Jahre alt – auch er hat sich mit seiner Mama ans Regenbogen-Basteln gewagt. Quelle: Maria Schuster

Auch der kleine Nils Schuster ist mit seinen zwei Jahren bereits als Regenbogen-Künstler tätig. Zugegeben: Mama Maria hat etwas geholfen, wie sie sagt. Wichtiges Detail: Der Dinosaurier musste unbedingt mit unter den Regenbogen – und die Sonne scheint schon wieder!

Von Anne Ziebarth