Greifswald

Erdbeeren, Kohlrabi, Kartoffeln und Kürbis: Die Lütten der Kita „Hand in Hand“ in Trägerschaft der Kreisdiakonischen Kita gGmbH haben ein richtiges Gartenparadies, in dem jede Menge Obst und Gemüse wächst. Hochbeete reihen sich aneinander, stehen in Nachbarschaft zu Beerensträuchern. Eine liebevoll angelegte Bienenwiese lockt Insekten an. Ja selbst eine Kräuterspirale fehlt nicht auf dem grünen Grundstück, das sich am Puschkinring in Schönwalde II befindet. „Viele Eltern halfen bei der Verwirklichung der Ideen, spendeten Pflanzen und packten bei Arbeitseinsätzen kräftig mit an, Firmen unterstützten uns. Auch der Sandkasten wurde erneuert, weil das Holz vom alten kaputt war“, würdigt Erzieherin Jana Harting, die die Umgestaltung des Hofes initiierte. Den Kindern die Liebe zur Natur zu vermitteln, sei ihr eine Herzenssache. Neue Medien schön und gut, doch der Bezug zur Umwelt dürfe nicht fehlen. Und die Lütten sind voll in ihrem Element: Carlotta, Malte, Maximilian, Abdulmalak, Julian (v.l.) und viele andere Kinder gießen die Pflanzen, jäten Unkraut und ernten die Früchte.

Petra Hase