Greifswald

Den Kindern und Jugendlichen stand die Spannung am Wahlsonntag ins Gesicht geschrieben – denn auch sie hatten gewählt: nämlich den ersten Kinder- und Jugendbeirat in der Hansestadt.

In der vergangenen Woche nahmen insgesamt 1356 Kinder und Jugendliche an der Wahl teil. Von 24 Kandidaten wurden 13 Kinder und Jugendliche in den Beirat gewählt. „Ich freue mich sehr, dass so viele Schüler gewählt haben“, sagt Klara Meissner, die die Wahl mitorganisierte. „Das war sehr viel Arbeit und ich bin froh, dass diese geschätzt wird.“ Die jüngere Generation in Greifswald wird in den kommenden zwei Jahren vertreten von: Ferdous Arzenjani (13), Julian Döhler (14), Johann Kowalzyck (11), Wiebke Krüger (15), Maria Löpke (18), Frithjof Mesing (16), Clara Michel Plácido (16), Ron Sibilski (16), Pirmin ten Venne (12), Léon Thyrian (13), Kirill Throshko (14), Niklas Wagner (17) und Kai Wielert (17).

„Es haben so viele Schüler kandidiert, das ist super“, sagt Klara Meissner. „Diejenigen, die nicht gewählt wurden, sollen auf keinen Fall traurig sein!“ Für weiterhin interessierte Jugendliche, die sich in der Kommunalpolitik engagieren wollen, werde ein Kinder- und Jugendforum eingerichtet. „Dort kann sich jeder mit einbringen“, sagt Meissner.

Die Schülerin des Ostseegymnasiums, Wiebke Krüger, hat mit 339 Stimmen die meisten Wähler für sich gewonnen. „Ich freue mich sehr, dass ich so oft gewählt wurde. Danke!“, sagt sie ganz aufgeregt. Auf die Frage, für welche Themen sie sich im Beirat stark machen möchte, antwortet sie: „Alle Schüler sollen die Möglichkeit haben, sicher mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen oder mit dem Bus fahren können. Das Busfahren sollte günstiger oder kostenlos werden und die Radwege müssen verbessert werden“, sagt die 15-Jährige. Sie freue sich sehr auf die Arbeit im Kinder- und Jugendbeirat und ist gespannt, was komme. „Ich hoffe, dass wir alle gut zusammenarbeiten und mit tollen Ideen Greifswald voranbringen“, sagt sie.

Stefanie Ploch