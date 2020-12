Greifswalder Kinderkrebsverein: Bau des Ferienhauses soll bald beginnen

Greifswald

Die Freude bei den Mitgliedern des Fördervereins zur Unterstützung krebskranker Kinder ist groß: Voraussichtlich im kommenden Frühjahr soll mit dem Bau des Ferienhauses auf Zingst begonnen werden. Läuft alles nach Plan könnte der Neubau sogar Ende 2021 bereits fertiggestellt sein.

Das nur 300 Meter von der Ostsee entfernte Haus samt Grundstück auf Zingst wurde dem Verein von einer älteren Frau im Jahr 2012 vererbt, nachdem sie verstorben war. Ein Gutachten ergab, dass der Bauzustand des Hauses so schlecht war, dass das Gebäude abgerissen werden musste. „Durch das Dach regnete es rein. Dort standen Schüssel, die wir regelmäßig geleert haben. Drinnen war es überall feucht. In der Küche war die Decke durchgebrochen“, erinnert sich Vereinsvorsitzende Dagmar Riske. Mit Unterstützung der Gemeinde und des Vereins „ Zingst hilft“ wurde das Anwesen schlussendlich geräumt.

Spontane Urlaube für krebskranke Kinder

Entstehen wird auf dem 505 Quadratmeter großen Grundstück ein Neubau mit zwei Wohnungen. Die größere soll 100, die kleinere im Erdgeschoss 34 Quadratmeter messen, erklärt Schatzmeisterin Jutta Hietkamp: „Letztere soll beispielsweise auch den Großeltern der Kinder vorbehalten sein.“

Die Behandlung der krebskranken Kinder ist für die Familien ein Kraftakt. Umso wichtiger sind Auszeitphasen. Seit Langem organisiert der Verein Urlaube für die Familien. Mit dem Ferienhaus auf Zingst sei man nun noch freier, erklärt Hietkamp: „Manchmal sind sieben Familien im Eltern-Kind-Haus. Wir können dann spontan eine Familie zum Ferienhaus schicken, wenn sie keine Termine haben.“

Corona erschwerte Spendenaktionen des Vereins

Nach dem Bau des Eltern-Kind-Hauses in Schönwalde I, das sich in unmittelbarer Umgebung der Universitätsmedizin befinden und den Familien die schwere Zeit der Akut-Behandlung erleichtert, wird das Ferienhaus das zweite Mammut-Projekt sein, das der Verein vor allem über Spenden finanziert. Laut neuer Rechnung werden die Kosten des Ferienhauses zwischen 400 000 bis 450 000 Euro betragen. Etwa 80 000 Euro würden noch fehlen. „Doch das bekommen wir auch noch hin“, ist sich Schatzmeisterin Hietkamp sicher.

Obwohl der Verein in diesem Jahr wegen Corona kaum Spendenaktionen wie die Benefizgala durchführen konnte, sei die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung des Vereins in den vergangenen Monaten groß gewesen, fügt Dagmar Riske an. Dafür sei der Verein sehr dankbar.

Von Christin Lachmann