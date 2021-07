Greifswalder Kinderpsychologe rät: „Geschenke dürfen nicht inflationär werden“

Greifswald

Oma schenkt zum dritten Geburtstag ein Spielzeugklavier mit Mikrofon und Aufnahmefunktion, Papa kauft zum fünften Geburtstag die Playmobilschule samt Turnhalle und in manchen Familien gibt es auch außer der Reihe immer mal wieder ein größeres Spielzeug geschenkt. Warum wir schenken, was daran gut ist und wann es möglicherweise zu viel und schädlich wird, besprach die OSTSEE-ZEITUNG mit Stefan Lüttke. Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität Greifswald ist Kinder- und Jugendpsychologe.

Manchen Kindern gehen die materiellen Wünsche nie aus. Kann ich etwas falsch machen, wenn ich meinem Kind jeden Tag all seine Wünsche erfülle?

Stefan Lüttke: Wenn jemand zu leicht und zu häufig Dinge bekommt, die er sich wünscht, kann er die Einstellung entwickeln, er muss sich nicht mehr anstrengen. Ein Geschenk ist aus lerntheoretischer Sicht ein positiver Verstärker. Aber der Verstärkungseffekt geht verloren, wenn der Verstärker nichts Besonderes mehr ist.

Stefan Lüttke ist Kinder- und Jugendlichenpsychologe. Er forscht zu den Ursachen der Depression bei Kindern und Jugendlichen und wie digitale Therapien ihnen helfen können. Zum 1.9.2021 wechselt er an die Universität Greifswald. Dort wird er das von ihm federführend entwickelte 3,5-Millionen-Euro-Projekt „iCAN“ leiten, das er zusammen mit Prof. Eva-Lotta Brakemeier (Universität Greifswald) eingeworben hat. Quelle: Friedhelm Albrecht/Universität Tübingen

Das Kind lernt dann nicht, auch mal zu warten oder sich Mühe zu geben?

Nehmen wir den Marshmallow-Test. Da wird Kindern, die vier oder fünf Jahre alt sind, eine Süßigkeit auf den Tisch gelegt. Dem Kind wird gesagt: „Ich geh jetzt raus und wenn du wartest, bis ich zurückkomme, bekommst du die doppelte Menge.“ Es geht also um den Belohnungsaufschub. Spätere Studien haben ergeben, dass die Kinder, die beim Test abwarten können, später im Berufsleben erfolgreicher sind. Die Bereitschaft, sich anzustrengen oder durchzuhalten, kann also abnehmen, wenn man allzu leicht und oft Geschenke bekommt. Das kann sich auch auf das Erwachsenenalter auswirken, zum Beispiel auf die Bereitschaft, sich im Beruf anzustrengen.

Ergeben sich auch Probleme, die unmittelbar in der Kindheit sichtbar werden?

Es gibt manchmal Kinderzimmer, da suchen Sie das Kind hinter dem riesigen Berg an Spielsachen. Das sind viel zu viele Reize. Das Kind muss in der Lage sein, die Information zu verarbeiten. Es ist einfacher, sich auf ein Spielzeug zu konzentrieren, als bei Unmengen von Spielzeugen nicht zu wissen, womit man spielen soll oder in kürzester Zeit von einem zu anderen zu wechseln.

Was sind denn gute Anlässe für Geschenke?

Geburtstag und Weihnachten sind in unserem Kulturkreis besondere Ereignisse, an denen Geschenke angemessen sind. Auch die Einschulung oder Konfirmation und Jugendweihe zählen dazu. Da lohnt es sich aber, über den Wert zu reden. Ostern sehe ich eine große Veränderung. Es gibt Familien, in denen die Kinder an Ostern Geschenke bekommen wie zu Weihnachten. Das sehe ich kritisch. Die Geschenke sind dann entkoppelt vom eigentlichen Ereignis. Man feiert Ostern die Auferstehung und das Eiersuchen ist die eigentliche Tradition. Mit der Familie zusammen zu sein, zu spielen, wäre das viel bessere Geschenk oder eben kleine Sachen.

Wie sieht es mit Nikolaus aus?

An Nikolaus mache ich ja etwas für mein Geschenk. Ich muss die Schuhe putzen. Das ist eine Kopplung, die aus verhaltenstherapeutischer Sicht wichtig ist. Allerdings verändert sich auch das. Betrachten wir mal die gesamte Weihnachtszeit. Früher gab es einen Adventskalender mit kleinen Bildchen, die man jeden Tag geöffnet hat. Damit hat man die für Kinder aufregende Zeit bis zu Heiligabend mit kleinen Gesten verkürzt. Mittlerweile gibt es Kalender mit ganzen Playmobilsets. Das ist dann keine kleine Geste mehr.

In einer Partnerschaft wird es doch aber eher positiv gesehen, wenn man dem anderen mal eine Überraschung mitbringt.

Das ist dann vielleicht eine Rose für den Partner als Aufmerksamkeit. Das ist total in Ordnung und etwas Vergleichbares ist auch für Kinder denkbar. Es sollten dann aber kleine Sachen sein. Es geht darum, dass Geschenke nicht inflationär werden dürfen. Bill Gates hat entschieden, den Großteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu stiften und nicht an seine Kinder zu vererben. Seine Kinder sollen sich selbst etwas erarbeiten. Wenn ich alles immer haben kann, dann wird es mit der Eigenmotivation schon schwieriger.

Woran liegt es denn, dass wir immer mehr und immer teurer schenken?

Meine Vermutung ist, dass im Allgemeinen das Wohlstandsniveau steigt. Da wird ein neuer Standard gesetzt. Wenn dann andere Kinder in der Klasse etwas Bestimmtes erhalten, kommen die Kinder nach Hause und wollen es auch haben. Der soziale Druck, sich anzupassen, ist durchaus hoch. Natürlich befürchtet man da auch, das eigene Kind könnte dann ins Abseits geraten. Wenn das Nachbarkind zum Geburtstag ein Smartphone für 1000 Euro geschenkt bekommt, werden damit Standards gesetzt.

Und was mache ich dann? Schenke ich meinem Kind dann auch das Handy für 1000 Euro, damit es in seinem Freundeskreis nicht den Anschluss verliert?

Man sollte eigene Standards setzen und seinem Kind erklären. Natürlich muss man das altersgerecht tun. Mit Jugendlichen kann oder sollte man sogar auch mal Standards diskutieren: Ist das neueste Smartphone überhaupt notwendig, bezahlt man da nicht auch für den Namen? Es gibt professionell aufbereitete gebrauchte Smartphones der vorherigen Generation. Nachhaltigkeit ist für die junge Generation ja auch ein wichtiges Thema; es kann dann sogar cool sein, wenn man auf so etwas achtet. Natürlich können Sie auch kein Smartphone kaufen. Womöglich wird ihr Kind dann aber sozial ausgeschlossen. Wenn die Kinder zehn oder elf Jahre alt sind, kommen Sie um das Thema Smartphone nicht mehr herum. Studien zeigen sogar, dass ein aktiver Gebrauch des Smartphones, zum Beispiel um soziale Beziehungen aufzubauen, mit einem besseren psychischen Wohlbefinden zusammenhängt. Zu wenig oder zu viel Konsum digitaler Technologien geht hingegen einher mit einem niedrigeren Wohlbefinden. Den Konsum zu regulieren ist nach allem, was wir bisher wissen, sicher die beste Methode.

Geldgeschenke werden gerne genutzt, um Kinder in der Schule zu guten Noten zu motivieren. Ein Euro für jede Eins im Schuljahr oder Geld für jede Eins auf dem Zeugnis. Was halten Sie davon?

Das sehe ich kritisch. Schulleistungen hängen von vielen Faktoren ab und die wenigsten können vom Kind selbst beeinflusst werden. Bei der Intelligenz, die ja die Schulleistungen erheblich mitbestimmt, spielt die Vererbung eine große Rolle, aber auch die Umwelt, zum Beispiel ein geistig anregendes Umfeld. Beides wird vom Kind kaum selbst bestimmt werden können. Ein Kind, dem das Lernen wegen schwieriger Startbedingungen schwerer fällt, aber dank eigener Anstrengung eine drei bekommt, hat dasselbe geleistet wie ein Kind, dem das Lernen leichter fällt. Die Anstrengung an sich zu belohnen, einmal im Jahr zum Zeugnis, ist in Ordnung.

Es geht also auch darum, im Umkehrschluss ein Kind nicht zu bestrafen für eine Leistung, die es gar nicht erbringen kann. Welche Probleme können noch entstehen, wenn ich gute Noten belohne?

Lernen macht prinzipiell Spaß. Kinder entdecken die Welt mit einer großen Neugier. Zusätzliche Belohnungen für Tätigkeiten, die man von sich aus gern macht, verringern aber die innere Motivation. Interessant ist, dass materielle Anreize wie Geld die Motivation untergraben, aber Lob und Anerkennung die innere Motivation steigern. Das heißt, die Anstrengung mit Worten zu loben, ist sinnvoller als mit Geld.

Wie teuer sollten Geschenke sein, die man einem anderen Kind beim Kindergeburtstag schenkt?

Ich finde gut, wenn sich die Eltern vor einem Kindergeburtstag austauschen, damit es dann keinen sozialen Ausschluss gibt. Sonst entsteht das Problem, dass einer mit einem besonders großen Geschenk kommt und dann der beste Freund ist. Bei jüngeren Kindern könnten sich die Eltern auf 5 bis 10 Euro einigen, ab 10 bis 14 Jahre auf 10 bis 20 Euro. Ältere Jugendliche regeln das auch selbst beziehungsweise feiern lieber zusammen, da sind Geschenke nicht mehr so relevant.

Besteht bei besonders billigen Geschenken nicht das Risiko, dass man Ramsch schenkt?

Das denke ich nicht. Es geht doch um die Geste. Für Kinder ist es sowieso das Größte, dass sie Zeit miteinander verbringen. Es gibt Sets von Playmobil oder Lego in der Preisklasse. Ich habe kürzlich an einen Siebenjährigen einen Experimentierkasten verschenkt, mit dem man Flummis selbst herstellen kann. Da lernt man beim Spielen und es hat acht oder zehn Euro gekostet.

Wie teuer dürfen Geschenke sein, die Eltern und Großeltern ihren Kindern schenken?

Ich finde die Kategorie 50 bis 100 Euro vollkommen angemessen. In der Regel gibt es dann ja auch noch Großeltern und andere Verwandtschaft, die auch noch etwas schenken. Bei Jugendlichen steigen die Bedürfnisse, zum Beispiel, wenn es um den ersten Computer geht. Bei teuren Wünschen können Kinder auch einen Teil ihres Taschengeldes dazugeben oder Geld vom Nebenjob.

Was ist besser, wenn ein Kind an einem Tag zehn Geschenke auf einmal bekommt oder an zehn Tagen aufeinander eines?

Alles an einem Tag hat den Vorteil, dass der Tag an sich als eine Besonderheit heraussticht. Wenn Sie die Geschenke über viele Tage verteilen, wird es beliebiger und das Kind versteht nicht mehr, warum es die Geschenke bekommt. Erhalten Sie die Besonderheit eines Geschenkes, und lieber fünf statt zehn Geschenke!

Von Interview: Katharina Degrassi