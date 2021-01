Greifswalder Kinderschutzbund: „Kinder brauchen soziale Kontakte“ 

Greifswald

Der Lockdown geht weiter – und könnte noch härter ausfallen. Vor allem die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Während bislang Treffen von fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt waren, darf sich ein Hausstand bald lediglich nur noch mit einer weiteren Person treffen.

Noch ist nicht entschieden, ob Kinder bis 14 Jahre von den verschärften Regelungen ausgenommen werden. Einige Fraktionen im Landtag plädierten klar dafür, Kindern mehr Kontakte zu ermöglichen. Dafür spricht sich auch Angela Leddin, Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Vorpommern-Greifswald aus. Sie sagt: „Kinder brauchen soziale Kontakte“. Auch der Landesverband des Kinderschutzbundes kritisierte die möglichen Einschränkungen für die unter 14-Jährigen bereits.

„Kinder müssen ihre Kontakte aufrechterhalten dürfen“

Wo sonst Trubel herrscht, ist seit Beginn des zweiten Lockdowns Mitte Dezember Stille angesagt: Bei den vom Kinderschutzbund betriebenen Einrichtungen „Labyrinth“ und „Blauer Elefant“ bleiben die Türen für die kleinen Besucher noch bis mindestens 31. Januar geschlossen.

Keine gemeinsamen Freizeitaktivitäten, keine Hausaufgabenhilfe, keine Kontakte zu anderen: Für viele Kinder, die die Einrichtungen regelmäßig besuchen, sei das eine immense Einschränkung. „Sie kommen gern zu uns, suchen und brauchen auch die Tagesstrukturen, um sich sinnvoll zu beschäftigen und soziale Kontakte aufzubauen. Unsere Sozialarbeiter bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln, Hobbys zu entdecken oder kleine und große Projekte anzugehen“, so Leddin.

Die Gesundheit stehe klar im Vordergrund, sagt die Vereinsvorsitzende. Deswegen könne sie bestimmte Entscheidungen auch verstehen und bezieht sich dabei auf den gestaffelten Distanz- und Präsenzunterricht in Schulen: „Aber Kinder müssen ihre Kontakte aufrechterhalten dürfen.“

Im Frühjahr deutlich mehr Anrufe beim Sorgentelefon des Kinderschutzbundes

Das Coronavirus hat den Alltag verändert. Für Eltern mit Kindern bedeutet der Lockdown, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Die Isolation und die fehlenden Kontakte hätten Beziehungsfragen zwischen Kindern und Eltern oder in der Partnerschaft aufgeworfen, sagt Leddin: „Es ist eine unnatürliche Situation. Dabei können Konflikte entstehen.“

Im Frühjahr habe es einen deutlichen Anstieg der Nutzung des anonymen Kinder- und Jugendtelefons sowie des Elterntelefons des Kinderschutzbundes gegeben, berichtet die Vereinsvorsitzende. Oft war es ein offenes Ohr am anderen Ende der Leitung, das die Anrufer benötigten: „Eltern wollten sich einfach Luft verschaffen, weil sie gefangen waren in einer Situation, aus der es kein Entrinnen gab. Für Jugendliche wiederum war es schwer, dass sie ihre Freunde nicht treffen oder kein Fußball spielen durften.“

Sozialarbeiter stehen weiterhin mit Kindern in Kontakt

Seit 1991 setzt sich der Verein für die Rechte von Kindern ein, betreibt Präventionsarbeit, bietet offene Kinder- und Jugendarbeit an und ist Träger der Schulsozialarbeit. Seit 20 Jahren ist Angela Leddin Mitglied im Verein, seit sechs Jahren Vorsitzende. Zu dem Ehrenamt gekommen ist sie durch ihre frühere Tätigkeit als Schulleiterin an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Etwa 50 Kinder nutzen die offene Kinder- und Jugendarbeit regelmäßig. Derzeit würden die Sozialarbeiter sämtliche Kommunikationskanäle ausschöpfen, um trotz des Lockdowns mit den Kindern in Kontakt zu bleiben.

Obwohl sich die Lage im Sommer etwas entspannt hatte, bedeutete die Öffnung der Einrichtungen für die Sozialarbeiter jede Menge Vor- und Nachbereitung. Hygiene- und Abstandsregelungen blieben die bestimmenden Auflagen. „Die Kollegen hatten unheimlich viel zu tun. Es mussten Teilnehmerlisten geführt werden, sie mussten auf vieles achten, auch wenn die Kinder in kleinen Gruppen beschäftigt wurden.“ Die Vereinsvorsitzende und die etwa 50 Mitglieder hoffen, dass sich die Lage bald wieder entspannt, die Einrichtungen wieder öffnen können und somit auch die Arbeit zum Schutz von Kindern regulär weitergehen kann.

