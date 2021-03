Das Essen in den Kitas der „Hanse-Kinder“ in Greifswald kann sich sehen lassen. Die Deutsche Gesellschaft für gesunde Ernährung bescheinigte dem Betrieb eine vollwertige, ausgewogene Mittagsverpflegung. Das Gütesiegel „FitKid“ zeugt davon. Doch wofür steht das eigentlich? Und sind die Eltern auch zufrieden?

In der Kita „Kleine Entdecker“ gibt es täglich frisch gekochtes Mittagessen auf den Tisch. Koch Sven Clemens brennt für das Thema gesunde Ernährung. Mit seinen Kollegen in anderen Einrichtungen der Hanse-Kinder macht er sich einen Kopf, damit es nicht nur gut schmeckt, sondern den Kindern auch in ihrer Entwicklung hilft. Quelle: Petra Hase