Emissionsfrei und immer spontan mobil, so ist die Kita Arche Noah seit Mai unterwegs. Die Kita konnte genug Spendengelder sammeln, um drei E-Lastenräder zu kaufen. Bis zu sechs Kinder können die Erzieherinnen so durch Greifswald fahren und müssen sich dabei gar nicht so sehr anstrengen –dank Akku.

Mehr Beweglichkeit im Alltag

Irene Assmann ist die Leiterin der Kita. Sie berichtet, wie es zu der Anschaffung kam. Die Idee hatte sie bereits vor einem Jahr, als sie einen Kollegen einer anderen Greifswalder Kita mit einem ganz ähnlichen Gefährt gesehen hat. Nach einem kurzen Gespräch war klar, dass auch sie die Fahrräder braucht. Corona hat nämlich gezeigt, wie schwierig es sein kann, mit den Kindern unterwegs zu sein. Eine Kita-Gruppe musste während Corona bis zu zwei Wochen vorher angemeldet werden, wenn diese mit dem Stadtbus fahren wollten, berichtet Assmann. Dabei versuchen die Mitarbeiter in der Arche, möglichst viel mit den kleinen Schützlingen unterwegs zu sein. In den Tierpark, nach Eldena in den Elisenhain oder zum Wiecker Wackelschiff.

Das ist nun möglich, dank der Räder. Mit geladenen Akkus sind sie jederzeit verfügbar, um mit bis zu 18 Kindern frei durch Greifswald zu fahren. Für die Kita ist das ein großer Gewinn.

Die Erzieher und Erzieherinnen der Kita fassten den Entschluss, dass sich die E-Lastenräder viel besser für die Kita eignen. Einfach war das allerdings nicht. Sie formulierten einen Spendenaufruf, der Förderverein der Einrichtung wollte helfen. Nur die Fahrräder fand sie in Greifswald nicht. Sie erinnert sich, vier oder fünf Verkäufer in Greifswald angefragt zu haben, fündig wurde sie nur in Rostock. Schade, findet Assmann. Sie hätte die Spendengelder der Greifswalder gerne in der Stadt gelassen.

Große Dankbarkeit für Spender

In nur einem halben Jahr kam das benötigte Geld zusammen. Rund 5000 Euro kostet eines der Räder, hinzu kommen Kosten für Helme für die Kinder und Erzieher. Die Kita ist den zahlreichen Spendern sehr dankbar. Alle Mitarbeiter freuen sich sehr über diese „großartige Leistung“, die für sie nicht selbstverständlich sei. Zu den Geldern der privaten Spender kommt eine finanzielle Unterstützung von der Sparkasse und dem Träger, der Kreisdiakonische Kita gGmbH.

Assmann hofft nun, dass die Lastenräder, mit denen nun bis zu 18 Kinder gleichzeitig in Greifswald unterwegs sein können, auch für andere Kitas eine attraktive Alternative zu Bussen sind. Sie würde sich freuen, wenn auch andere Einrichtungen versuchen, die E-Lastenräder anzuschaffen. Mittlerweile haben alle Erzieher den Führerschein für die großen Räder gemacht und sind bereit, Greifswald mit den Kindern auf ganz neuen Wegen zu erkunden.

Von Philipp Schulz