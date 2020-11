Greifswalder Kitabetrieb plant millionenschwere Investitionen

Greifswald

Der städtische Kita-Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ will seine Platzkapazitäten ausbauen und die Sanierungspläne weiter umsetzen. In den kommenden fünf Jahren sollen mit Hilfe von Fördermitteln und Krediten über 24 Millionen Euro investiert werden. Das geht aus dem neuesten Wirtschaftsplan hervor.

Allein 2021 stehen mehrere Vorhaben auf der To-do-Liste, informiert Betriebsleiter Achim Lerm. „In der Nexö-Grundschule wollen wir für 100 Kinder der vierten Klassen einen eigenständigen Hort einrichten“, kündigt er an. Geplant sei eine Doppelnutzung von Schulräumen. Hintergrund ist, dass die Kapazitäten im benachbarten Hort „Kunterbunt“ ausgeschöpft sind. Dort sollen künftig nur noch die Erst- bis Drittklässler betreut werden.

Anzeige

Achim Lerm, Betriebsleiter der „Hanse-Kinder“. Quelle: Petra Hase

30 Plätze mehr in „Lütt Matten“

In der Kita ,Lütt Matten‘ sollen nächstes Jahr 30 zusätzliche Kindergarten-Plätze geschaffen werden. „Denn der Bedarf an Betreuungskapazitäten ist in den innerstädtischen Kitas besonders hoch“, sagt Lerm. Derzeit haben 36 Krippen- und 50 Kindergartenkinder in der Kapaunenstraße 24 ihr zweites Zuhause. Möglichkeiten, zwei weitere Gruppen unterzubringen, gebe es im zweiten Obergeschoss. Dort seien zurzeit etwa zwei Drittel der Räume mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung belegt, das übrige Drittel soll für Kinder hergerichtet werden.

„Voraussetzung ist, dass wir die Chance erhalten, den Spielplatz zu erweitern. Wir würden gern auf dem Hof ein Grundstück ankaufen, dazu sind wir mit der Universität im Gespräch“, erklärt Lerm. Verliefen die Verhandlungen erfolgreich, plane er im Zuge der Erweiterung auch andere Arbeiten im Haus, darunter die Sanierung der Sanitäranlagen und den Einbau einer Kochküche.

Kinder spielen in der Kita „Lütt Matten“. Die Einrichtung soll im nächsten Jahr um 30 Plätze erweitert werden. Quelle: Petra Hase

Kochküchen für alle Kitas

Das Ziel, in allen Einrichtungen mittelfristig wieder eigene Küchen zu etablieren, verfolgt der Betriebsleiter stringent. Nachdem mit der Kita „Kleine Entdecker“ 2016 der Anfang gemacht wurde, stehen mittlerweile auch in der Kita „Rudolf Petershagen“ in der Domstraße und im Hort Kunterbunt in der Warschauer Straße Köche am Herd. Das Hortgebäude erhielt in diesem Jahr nicht nur eine eigene Küche, sondern wurde darüber hinaus für mehr als 800 000 Euro auf Vordermann gebracht.

Nicht zu vergessen der gerade für 4,9 Millionen Euro fertiggestellte „Zwergenland“-Neubau im Ostseeviertel. Hier wurde von den Architekten eine Kochküche von Anfang an eingeplant. Dasselbe betrifft die baugleiche Kita „Tausend Farben“ in Schönwalde II. In den Zweigeschosser an der Tolstoistraße werden die Kinder aus der Kita „ Samuil Marschak“ Anfang 2021 einziehen.

Lesen Sie auch

Die Kita „Zwergenland“ im Ostseeviertel wurde für 4,9 Millionen Euro neu gebaut, erst vor Kurzem zogen hier Kinder und Erzieher ein. Quelle: Petra Hase

Kita-Neubau mit 100 Plätzen

Einen dritten Kita-Neubau plant der Eigenbetrieb für das Bebauungsplangebiet 13 „Am Elisenpark“. Das Haus soll Platz für etwa 100 Kinder bieten. Lerm rechnet mit Kosten von 3,5 Millionen Euro und hofft auf einen Baustart im Herbst 2022. Deshalb müsse im nächsten Jahr die Planung beginnen. Ursprüngliche Pläne nach Gründung des städtischen Kita-Eigenbetriebes im Jahr 2015 gingen von fünf Kita-Neubauten aus.

Neben den jetzt realisierten sollten auch die Häuser „Regenbogen“, „Makarenko“ und „ Friedrich Wolf“ komplett neu errichtet werden. Hintergrund war, dass die Hansestadt als Eigentümerin der Einrichtungen viele Jahre die Werterhaltung ihrer Kindertagesstätten stark vernachlässigte. Der Sanierungsstau war enorm, Neubauten daher eine gute Aussicht, für moderne Betreuungs- und Arbeitsbedingungen zu sorgen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Enorme Baupreissteigerungen und veränderte Fördermodalitäten führten zur Kurskorrektur.

Kita „ Wolf “: Kinder ziehen in alte „ Marschak “

Ein Blick in den Wirtschaftsplan 2021 verdeutlicht: Weitere Ersatzneubauten wird es mittelfristig nicht geben. Stattdessen stehen bis einschließlich 2025 erhebliche Sanierungsvorhaben im Kalender. „Wir wollen uns nicht übernehmen, müssen unsere Ressourcen optimal planen“, begründet Achim Lerm den eingeschlagenen Weg. Ende nächsten Jahres soll die Sanierung der Kita „ Friedrich Wolf“ in Schönwalde I beginnen. Die Planung startete dafür bereits 2018 – und endete mit einer Kostenberechnung, die für den Betriebsleiter inakzeptabel war: „Sieben Millionen Euro – das ist wirtschaftlich nicht zu vertreten“, sagt Lerm. Mittlerweile sei die Planung mit anderen Prämissen neu gestartet. Ziel sei es, Kosten von 4,9 Millionen Euro nicht zu überschreiten. Bevor es losgeht, sollen die Kinder übergangsweise in die alte, dann leergezogene Kita „ Marschak“ ziehen. Eine Fertigstellung ist für Herbst 2023 avisiert.

Komplettsanierung von „Regenbogen“ und „Makarenko“

Im Fokus stehe ebenso die Komplettsanierung der Kitas „Regenbogen“ (geplanter Baustart: Sommer 2022) und „Makarenko“ (Frühjahr 2023). Lerms größte Hoffnung: Eine 100-prozentige Förderung beider Einrichtungen. Die Kostenschätzungen belaufen sich auf jeweils gut fünf Millionen Euro. Theoretisch ist es denkbar, dass das Land MV dieses Geld als Städtebaufördermittel nach Greifswald reicht. Denn es hat die Konditionen für Kita- und Schulbauten dahingehend geändert. Deshalb will die Hansestadt Greifswald versuchen, diese Mittel einzusacken. Die Bürgerschaft wird Mitte Dezember einen Beschluss dazu verabschieden. Ob es am Ende klappt, wird sich zeigen. Wenn nicht, will der Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ mit Krediten arbeiten. Bleibt am Ende die ebenfalls sanierungsbedürftige Kita „ Lilo Herrmann“, deren Modernisierung für 2024/25 geplant ist. Geschätzte Kosten: rund fünf Millionen Euro.

Großes Lob für die „Hanse-Kinder“

Bei den Kommunalpolitikern stoßen Lerms Pläne auf große Zustimmung. Immerhin: Als er 2015 den Betrieb übernahm, stand er vor der Aufgabe, ein Defizit von 1,5 Millionen Euro abzubauen. Das gelang ihm relativ schnell: 2017 endete erstmals mit einem kleinen Plus, zielstrebig wurden Neubau- und Sanierungsvorhaben angegangen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

„Auch wenn sich manche Pläne verzögerten, hat sich der Betrieb sehr positiv entwickelt, der eingeschlagene Weg war richtig“, urteilt Mignon Schwenke, Vorsitzende des Sozialausschusses der Bürgerschaft. Und sie fügt hinzu: „Herr Lerm und seine Mitarbeiter in den Einrichtungen leisten eine ganz hervorragende Arbeit“, wertschätzt sie. Dafür stünden nicht nur die beiden Neubauten, sondern auch das Erreichte in den anderen Einrichtungen.

Der Hort „Kunterbunt“ erhielt unter anderem eine eigene Kochküche. Quelle: OZ-Archiv/Binder

Neue Bäder in der Kita „Rudolf Petershagen “

Dazu zählen auch die Investitionen in Höhe von 300 000 Euro in der Kita „Rudolf Petershagen“. Gerade wurden die viermonatigen Bauarbeiten abgeschlossen. „Die Sanierung der Bäder war überfällig. Sie waren nicht nur abgenutzt, sondern durch das Alter auch havarieanfällig. Erst kürzlich ereignete sich ein Wasserschaden durch ein defektes Ventil“, berichtet Achim Lerm. Die Bäder wurden nicht einfach saniert, sondern in schöne Spiel- und Waschlandschaften umgestaltet, die zum Matschen, Malen, Baden und Duschen einladen. Auch die Garderoben sind jetzt hell und modern gestaltet und werden noch mit neuem Mobiliar ausgestattet.

Von Petra Hase