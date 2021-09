Greifswalder Kitakinder lernen Mülltrennung von den Profis

Greifswald

Es ist Freitag kurz vor neun Uhr am Morgen: Vor der Kita „Käpt’n Sprechdachs“ fährt ein großes orangefarbenes Müllauto vor. Zehn Kitakinder laufen sofort nach draußen, als sie es sehen. Fröhlich und auch ein bisschen aufgeregt versammeln sie sich vor dem Fahrzeug.

Hendrik Zorn und Tom Will von der Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald steigen aus und begrüßen sie. Es ist bereits das dritte Mal, dass die beiden eine Kitagruppe besuchen. Anlass des Besuchs ist ein Projekt rund um das Thema Müll, das Erzieher Daniel Zunker und seine Kollegin Gritt Knoblich ins Leben gerufen haben.

Aus alten Dosen werden Musikinstrumente

Während des Müllprojekts haben die Kinder auf dem Gelände in der Pappelallee 1 den Abfall von den Straßen gesammelt. „Natürlich mit Handschuhen und Greifern“, wie Daniel Zunker erklärt. „Wir haben viele alte Masken gefunden“, weiß ein Kind zu berichten. Außerdem wurden aus alten Dosen Musikinstrumente gebastelt. Und aus alten Zeitungen wurden Hüte.

Nach den sechs Wochen, die das Projekt schon dauert, kennen sich die Kitakinder bestens aus. Vor den beiden Fachleuten von der Entsorgungsgesellschaft tragen sie ihr gelerntes Wissen vor. „Windeln gehören in die schwarze Tonne“, sagt eines der Kinder. „Dosen und Plastik kommen in die gelbe Tonne“, ergänzt ein weiteres. „Und was kommt in die braune Tonne?“, fragt Daniel Zunker. Auch darauf haben die Kinder eine Antwort parat. „Reste aus der Natur“, rufen sie. Gritt Knoblich fragt nach Beispielen. „Bananenschalen“, antwortet ein Kind. „Apfelreste“, ein anderes.

Anschließend fragt Hendrik Zorn die Kinder, ob sie denn auch wüssten, was danach mit dem Müll passiere. Auch darüber haben die Kinder bereits einiges gelernt: „Der wird gepresst und dann verbrannt“. Hendrik Zorn und Tom Will sind sichtlich beeindruckt. „Und Plastik wird recycelt“, ergänzen sie.

Müllauto sorgt für Begeisterung bei Kitakindern

Dann gilt die ganze Aufmerksamkeit der Kinder aber dem Müllauto. Hendrik Zorn und Tom Will zeigen ihnen, wie die Mülltonnen geleert werden. Die Kinder dürfen nacheinander den Hebel bedienen, der die Tonnen am Heck des Fahrzeugs nach oben zieht. „Der Inhalt von 600 Mülltonnen passt in das Fahrzeug“, so Hendrik Zorn.

Zum Abschluss darf sich jedes Kind noch einmal ans Steuer des Müllautos setzen. Die Begeisterung der Kinder ist spürbar. Die Kitagruppe trägt noch ein Lied vor. „Blaue Tonne für Papier, ja das wissen wir“, heißt es darin unter anderem. Dann verabschieden sich die Kinder von Hendrik Zorn und Tom Will.

Die Thema Müllentsorgung und Nachhaltigkeit spielten eine immer größere Rolle, erklären die beiden. Die Vorführung des Müllautos komme bei Kindern immer besonders gut an. Müllsammelaktionen wie in der Kita „Käpt’n Sprechdachs“ würden an Kitas und Schulen immer häufiger stattfinden. Dafür stelle die Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald auch kostenlos Müllsäcke bereit. Nach einer knappen Stunde fahren sie wieder vom Gelände. Es war sicher nicht ihr letzter Besuch bei einer Kita.

Von Thomas Kasperski